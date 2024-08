Italia. Le autorità locali stanno reprimendo i “truffatori di ombrelli” confiscando l’attrezzatura da spiaggia

640 ombrelloni sono stati confiscati dalle autorità balneari e comunali italiane in una spiaggia libera ad Arbetello, in Toscana. Si tratta dell’attrezzatura da spiaggia lasciata durante la notte sulla spiaggia dai turisti che desiderano prenotare in questo modo il posto. Un’operazione simile è stata effettuata martedì sull’isola di Ischia.

Come spiegato dai media locali, i servizi di Arbetello combattono in modo illegale il fenomeno dell’abbandono delle attrezzature in spiaggia per assicurarsi un posto per il giorno successivo.