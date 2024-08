Italia. Il ladro stava leggendo un libro quando è entrato con il bottino

La disattenzione dei ladri è diventata ripetutamente foraggio per i media. Un cattivo italiano si è unito ai ranghi dei criminali “stranamente intelligenti”, rovinato dalla sua passione per la letteratura. Un uomo è entrato in un appartamento di Roma, ma era così assorto nella lettura del suo libro che non si è accorto che i proprietari del locale dove il ladro stava derubandolo lo avevano colto in flagrante.

Secondo la BBC, il 38enne si sarebbe avvicinato all'appartamento nel quartiere Bratti della capitale italiana attraverso un balcone, ma si sarebbe distratto dopo aver preso sul comodino un libro sull'Iliade di Omero. Secondo quanto riferito, il proprietario della casa, 71 anni, si è svegliato e ha affrontato il ladro che era assorto nella lettura di un libro. Dopo essere stato sorpreso, il presunto rapinatore ha tentato di fuggire velocemente dallo stesso balcone ma è stato fermato poco dopo. Secondo quanto riferito, ha detto alla polizia di essere salito sull'edificio per vedere qualcuno che conosceva. "Sono andato al B&B, ho visto un libro e ho iniziato a leggerlo", ha detto il ladro alla BBC. Il ladro sarebbe stato in possesso di una borsa contenente abiti costosi, presumibilmente rubati quella sera da un'altra casa.

La notizia della rapina ha attirato l'attenzione dell'autore del libro, che ha detto ai media locali che voleva mandarne una copia all'uomo in modo che potesse "finire" la sua lettura. "Voglio trovare quell'uomo in flagrante e restituirgli il libro, perché lo arresteranno a metà della lettura. Voglio che lo finisca" – concorda Giovanni Nucci, l'autore del libro "Gli dei alle sei in punto", che interpreta l'Iliade dal punto di vista degli dei. In una conversazione con i media italiani, l'autore del libro ha valutato sinteticamente la storia: "È meraviglioso." Come nota la BBC, Giovanni Nucci disse che la sua divinità preferita era Hermes, il dio dei ladri. "È una storia surreale, ma piena di umanità. È anche il dio della letteratura. È chiaro: tutto quadra", ha scherzato Giovanni Nucci, autore del libro "Gli dei alle sei in punto", citato dalla BBC.