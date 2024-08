Italia. I turisti possono essere multati fino a 40.000 euro per aver distrutto il Ponte Vecchio a Firenze.

Due turisti sono stati sorpresi mentre distruggevano il famoso Ponte Vecchio o Ponte Vecchio a Firenze. Gli uomini, di età compresa tra 21 e 23 anni, sono stati arrestati dalla polizia mentre scrivevano i loro nomi sul memoriale. Multe fino a 40.000 euro per la distruzione di beni culturali.

Due giovani sono stati colti in flagrante dalla polizia di Firenze dopo aver tentato di apporre il proprio nome su un monumento frequentato da turisti. Secondo una dichiarazione rilasciata giovedì dai funzionari di Firenze, gli agenti si sono avvicinati a loro mentre scrivevano sul monumento. Secondo esso, il ponte è stato vandalizzato da turisti di 21 e 23 anni.

Subito dopo la cattura, gli uomini sono stati portati alla stazione di polizia più vicina per “gli interventi necessari”. Secondo le norme introdotte quest’anno per proteggere i beni culturali in Italia, gli uomini rischiano multe che vanno da 10.000 a 40.000 euro, equivalenti rispettivamente a 43.000 e 171.000 PLN.