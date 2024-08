Italia, Grecia e Spagna sono stanche dei turisti. Si innervosiscono

I residenti delle città turistiche più famose sono frustrati dai visitatori… La gente del posto e gli attivisti sono scesi in piazza in diverse città In Spagna, Italia, Portogallo e Grecia. Alcuni portavano pistole ad acqua e adesivi per rimandare a casa gli ospiti turbolenti.

Gli oppositori affermano che l’eccessivo turismo sta facendo salire e accelerando i prezzi delle case Coltivazione Rendere ancora più scarse le fonti d’acqua già filtrata. Nei centri urbani colpiti dalla siccità piace BarcellonaI turisti consumano più acqua del residente medio. Nella Sicilia arida, molte città si rifiutano di accogliere i turisti a causa della carenza d’acqua.

I governi sono meno capaci di attuare misure sostenibili. Per molti paesi dell’UE, soprattutto quelli dell’Europa meridionale, il turismo è un pilastro fondamentale della loro economia: 11,3% in Croazia e dal 6 all’8%. per Portogallo, Grecia, Spagna e Italia, secondo l’analisi dell’Alleanza.

“Tour della vendetta”

Dopo che la pandemia ha bloccato il turismo per due anni, le persone desiderose di viaggiare hanno iniziato quello che hanno chiamato “turismo di vendetta”. Compensano i viaggi “persi”.

Il turismo, grazie a Spagna, Portogallo e Grecia – da tempo in ritardo tra le principali economie europee – ha sovraperformato il resto dell’UE nel 2023.. Mentre il PIL è cresciuto dello 0,5% in tutto il blocco, le economie di Portogallo, Grecia e Spagna hanno registrato tassi superiori al 2%.

“Quello che vediamo ora sui media, lo abbiamo iniziato a vedere prima della pandemia”, hanno affermato le Nazioni Unite. Lo ha detto a Politico Sandra Carvao, direttrice delle ricerche di mercato, politica e competitività dell’agenzia del turismo. “Abbiamo già visto il movimento anti-turismo e le proteste, e li stiamo vedendo ritornare”, ha detto.

Proteste contro “Kuris”.

Alla fine di luglio circa 20.000 attivisti antiturismo si sono riuniti a Palma di Maiorca per chiedere un cambiamento nel modello turistico che, a loro avviso, nuoce alle Isole Baleari. Le loro tre isole principali sono Maiorca, Minorca e Ibiza.

Entro il 2023, il numero totale di turisti nelle isole sarà aumentato a 14,4 milioni, un numero record per un’isola con una popolazione annuale di circa 1,2 milioni.

Jixia/Shutterstock El Arenal, Maiorca, Spagna (foto illustrativa)



A Barcellona, ​​gli attivisti hanno spruzzato turisti stranieri con idranti durante una protesta su piccola scala. Il ministro del turismo spagnolo ha condannato la mossa, affermando che non rappresenta la cultura dell’ospitalità del paese. Nelle strade e negli spazi pubblici di tutta la Spagna compaiono adesivi e graffiti che fanno riferimento ai “guiris” ai turisti che hanno difficoltà a rispettare le leggi e la cultura locale.

Simili proteste anti-turismo hanno avuto luogo quest’estate in città di tutta la Spagna, tra cui Madrid, Malaga, Granada e Alicante. Al di fuori della Spagna, le zone turistiche, ecc Portogallo, Italia io Grecia hanno vissuto proteste di varia intensità.

È vietato farsi selfie con le infradito

Le città stanno combattendo l’eccessivo turismo con multe, tasse e divieti, con vari gradi di successo.

Alcuni di loro hanno implementato regole per impedire ai turisti: A Portofino è vietato farsi selfie, Vietato sedersi in Piazza di Spagna a RomaDivieto sulle grandi navi da crociera a Dubrovnik, in Croazia, o a Santorini, in Grecia, e divieto di indossare le infradito alle Cinque Terre.

A Venezia le autorità hanno introdotto una tassa d’ingresso simbolica di 5 euroIl numero di turisti dovrebbe essere controllato. Tuttavia, la mossa ha fallito, scatenando ulteriori proteste da parte dei residenti che affermano che la città è stata invece trasformata in un parco divertimenti.

Niente più affitto

Alcuni scommettono ancora più in alto: il sindaco di Barcellona ha annunciato a giugno che la città chiuderà gli appartamenti a breve termine per i turisti entro il 2028 per evitare il peggio della crescente carenza di alloggi in Europa. Nell’ultimo decennio, le Isole Canarie hanno approvato piani simili, insieme a Berlino e Lisbona.

Secondo Carvao, una strategia turistica efficace dovrebbe concentrarsi sul bilanciamento degli impatti economici, sociali e ambientali e tenere conto del livello della domanda e della capacità di carico della destinazione (in termini di dimensioni della città, infrastrutture o risorse).

Citato da Carvao Amsterdam Un esempio di città sul percorso turistico principale. La città, rinomata come la capitale europea delle feste, ha vietato di fumare marijuana nel suo quartiere a luci rosse e ha lanciato una campagna rivolta ai giovani inglesi che vengono a far festa. Recentemente è stato anche annunciato il divieto di costruzione di nuovi alberghi.

Premi per il buon comportamento

A differenza di altre città che pongono restrizioni ai viaggiatori, alcune hanno optato per un approccio più aperto. Copenaghen offre premi per incoraggiare i turisti ad adottare comportamenti rispettosi del clima. In città i ciclisti, gli utenti dei trasporti pubblici o i raccoglitori di rifiuti possono ricevere diversi oggetti. Da una tazza di caffè gratis all’ingresso gratuito a un museo.

– La strategia dovrebbe essere una combinazione di tre aspetti. Ciò che serve è una combinazione di dati sul traffico, una gestione basata sull’ascolto attivo dei residenti e un terzo di politiche diverse, commenta Carvao.