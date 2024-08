Italia. Gli insegnanti vogliono lunghe vacanze. Il motivo è il caldo record

In una petizione inviata al capo del Ministero dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, i rappresentanti di diversi ambienti didattici hanno affermato che il cambiamento climatico ha reso necessaria la modifica del calendario scolastico e quest’anno Fa caldo in Italia .

Come sottolineato nella petizione, le vertigini e altri problemi di salute dovrebbero essere evitati Esposto a temperature elevate Sia studenti che insegnanti.

– Con questo caldo Iniziare le lezioni nella prima metà di settembre è ridicolo Meglio in ottobre. Il buon senso e la visione sono essenziali, ha affermato Marcello Pacifico, presidente dell’Associazione nazionale insegnanti ed educatori.

L’attenzione si concentra su quanto sia difficile per i genitori destreggiarsi tra lavoro e prendersi cura dei bambini più piccoli per tre mesi. Questo è il motivo È inaccettabile che prolunghino il loro congedo .

“Le vacanze estive troppo lunghe aumentano le disuguaglianze e favoriscono la perdita delle capacità cognitive e delle relazioni con i pari”, affermano gli autori della contropetizione. Mi ricorda di essere organizzato Parte delle cosiddette attività per bambini in estate in città è molto costosa.