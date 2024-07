Italia – Brasile: pronostici, quote, scommesse (27/07)

Pronostici e quote Italia-Brasile per la partita del primo turno di pallavolo dei Giochi Olimpici 2024 che si giocherà a Parigi. Sabato vedremo in campo anche le rivali della Polonia nel girone. Gli azzurri affronteranno i brasiliani in quella che sarà sicuramente la partita più bella del girone. Gli analisti danno una grande chance all’Italia, ma potrà davvero il Brasile vincere questa partita? Vi invitiamo a leggere l’anteprima e le sfide di Italia – Brasile.

Consigli sulle scommesse Italia-Brasile

La partita sarà sicuramente decisiva nell’ambito della finale del Gruppo B dei Giochi Olimpici di Pallavolo di Parigi. Il girone si preannuncia molto equilibrato e infatti, nell’ambito della sfida contro l’Egitto, la vincente di questa sfida accederà immediatamente ai quarti di finale. Gli italiani sono stati eliminati nei quarti di finale della Nations League, ma non hanno giocato con la combinazione ottimale. Il Brasile, come i suoi rivali di oggi, è uscito dal torneo tra i primi otto.

Naturalmente, l’Italia ha una possibilità leggermente migliore perché ha una generazione d’oro e senza dubbio è stata in grado di vincere tutto di recente, ma non dobbiamo dimenticare che il Brasile è ancora una potenza della pallavolo. Scommetterò oltre 184,5 punti con una quota di 1,88 su LVBET. Mi aspetto una partita molto combattuta, chissà che possa finire in cinque set.

Italia – Brasile: quote scommesse

Italia contro Ecco le quote scommessa per la partita del Brasile:

Tasso Italia: 1.44

Tasso Brasile: 15:00

Per quanto riguarda i mercati 1X2 Italia – Brasile, gli analisti stimano che i paesi ospitanti in classifica di questo torneo di pallavolo siano: L’Italia è la favorita per vincere la partita, come risulta dalla quota di 1,44. Seminato come ospiti di questa competizione, quindi Il Brasile ha una quota di 3,00 e ha leggermente meno probabilità di vincere. Inoltre, la partita Italia-Brasile dovrebbe controllare il moltiplicatore sopra i 3,5 set, in quanto tale scommessa ha un moltiplicatore di circa 1,40.