Italia – Brasile ha vinto la prima giornata

Tre anni di attesa, preparativi, sogni e finalmente arriva il momento delle conferme. Sabato 27 luglio inizieranno i XXXIII Giochi Olimpici di Parigi 2024. Partiranno gli uomini e le donne si uniranno a loro domenica 28 luglio. In entrambi i casi, 12 squadre sono divise in tre gironi dove tutti giocano contro tutti. Già nella prima giornata si sono verificati alcuni scontri interessanti, tra cui anche Italia-Brasile. I polacchi affronteranno anche l’Egitto, la loro squadra più debole, alle 17:00.



9:00 Giappone – Germania (Gruppo C)

I Giochi Olimpici iniziano con uno scontro tra giapponesi e tedeschi. Gli asiatici sono una squadra che gioca a pallavolo meglio dei suoi rivali. Yuki Ishikawa, Ran Takahashi e Yuji Nishita hanno più vantaggi nelle loro mani. Inoltre, giocano alla grande in difesa. Per i tedeschi molto dipenderà dal fatto che Lukas Gamba o Johannes Tilly trovino un centrocampista per Georg Groser, perché solo allora avranno la possibilità di iniziare la rimonta. I giochi di apertura sono fantastici. I tifosi polacchi probabilmente vorranno una sorpresa grazie a Michał Winarski, e perdere almeno un punto sarà considerata una tale sorpresa. Tuttavia, può essere difficile.

13:00 Italia-Brasile (Gruppo B)

Sicuramente un incontro molto interessante quello del primo giorno. Gli italiani erano uno dei principali contendenti alla medaglia d’oro, ma arrivavano con una squadra molto giovane. L’ansia da palcoscenico li paralizzerà, soprattutto al primo incontro? In caso contrario, sono favoriti in questa partita. Dall’altra parte della rete c’è una squadra molto esperta, ma ci sono alcuni problemi di salute. Già, l’allenatore Bernardo Resende ha dovuto utilizzare un 13esimo giocatore per sostituire Alan Sousa. Anche Jondry Leal ha problemi ai piedi. Uno scontro molto importante per entrambe le squadre, chi lo vince – vista la competizione contro un Egitto molto debole – può pensare con serenità ai quarti di finale.

17:00 Polonia – Egitto (Gruppo B)

Gli egiziani sono sicuramente la squadra più debole tra tutte le 12 squadre. Tutto indica che daranno punti a tutti quelli contro cui giocheranno. Se una delle favorite riuscisse a conquistare due set, sarebbe una grande sorpresa. Tuttavia, non puoi ignorarli e aggiungere un colpo prima di entrare in campo. I polacchi, invece, puntano in alto e nessuno può immaginare altro risultato che una vittoria da tre punti. Un risultato diverso avrebbe seriamente deragliato i loro piani, e hanno commesso errori simili durante le precedenti Olimpiadi. Tuttavia, ciò non è possibile nella situazione attuale.

21:00 USA – Argentina (Gruppo C)

Gli americani avevano perso nelle precedenti Olimpiadi. Adesso vorranno cancellare questa macchia perché per molti di loro questa potrebbe essere l’ultima possibilità. Mathew Anderson e squadra sembrano essere in buona forma, ma la partita contro l’Argentina richiederà molto impegno da parte loro. Luciano Di Cecco, insieme a Facundo Conte e compagni, faranno di tutto per dimostrare che la medaglia di bronzo di Tokio non è un caso. Tuttavia, ora sembra che non abbiano una squadra del genere, nella prima partita devono ammettere la superiorità dei loro rivali, ma dopo il combattimento.

