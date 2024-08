Israele ha attaccato una scuola nella Striscia di Gaza. Il mondo sta rispondendo

Più di 100 persone sono state uccise e decine ferite in un attacco israeliano contro una scuola nella zona di Diriyah, a est di Gaza.

Al Jazeera ha riferito che “i corpi sono stati fatti a pezzi” e “i medici erano terrorizzati”.

“C’erano 20 terroristi nascosti.” Hamas lo nega

L’esercito israeliano ha dichiarato che nell’edificio si nascondevano 20 terroristi. Le autorità israeliane affermano che i combattenti palestinesi si nascondono tra i civili nella Striscia di Gaza, lavorando nelle scuole, negli ospedali e nelle aree umanitarie designate, cosa che Hamas e i suoi alleati negano.

Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas, ha invitato gli Stati Uniti, alleato di Israele, a “porre fine al cieco sostegno che porta all’uccisione di migliaia di civili innocenti, compresi bambini, donne e anziani”. A sua volta, l’alto funzionario di Hamas Sami Abu Zuhri ha affermato che l’attacco israeliano dovrebbe rappresentare un punto di svolta negli sforzi dei mediatori per riprendere i colloqui per il cessate il fuoco.

Il mondo è rimasto scioccato dopo l’attacco israeliano alla scuola

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato: “Mosca è profondamente scioccata da quanto accaduto”. “Affermiamo la nostra ferma posizione di principio sulla necessità di una stretta osservanza delle norme del diritto internazionale umanitario. Chiediamo alla parte israeliana di astenersi dall’attaccare obiettivi civili”, ha scritto.

Il Ministero degli Affari Esteri del Kuwait ha chiesto alla comunità internazionale e al Consiglio di Sicurezza dell’Onu di “intervenire per fermare questi crimini atroci contro un popolo indifeso e di compiere maggiori sforzi per fermare lo spargimento di sangue”.

La Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati per le notizie di vittime civili” in seguito all’attacco alla Striscia di Gaza. È intervenuta anche la vicepresidente americana Kamala Harris. Il candidato democratico alle elezioni di quest’anno ha commentato: “Ancora una volta sono morti troppi civili”. Ha sottolineato che “Israele ha il diritto di perseguire i terroristi di Hamas, ma come ha più volte sottolineato, ha anche l’obbligo di evitare vittime civili”.

Il capo della politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha ammesso di essere “terrorizzato dalle foto scattate dalla scuola nella Striscia di Gaza”. I rappresentanti, tra gli altri, hanno parlato con un tono simile. Gran Bretagna e Francia. Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato per proteggere i civili, rilasciare tutti gli ostaggi e porre fine alle restrizioni sugli aiuti”.



