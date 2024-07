iPhone pieghevole? Apple si prepara ad una vera e propria rivoluzione

Mercato dei telefoni pieghevoli, ovvero i popolari dispositivi pieghevoli, stanno diventando sempre più potenti. Molti produttori cinesi hanno le loro proposte nel loro portafoglio, ma anche Samsung, il più grande concorrente di Apple. Conosciamo bene la serie Galaxy Flip e Fold, presente regolarmente sul mercato da diversi anni. Per alcuni questa è una curiosità, per altri è il miglior dispositivo di sempre. Sì, questi telefoni hanno un numero crescente di fan e utenti.

Tuttavia, Apple non è entrata nella battaglia per un nuovo consumatore. Da qualche tempo si vocifera che il colosso americano dovrebbe finalmente creare un nuovo smartphone tutto suo. Ma questo non accadrà…per ora. Secondo il sito web di The Informator. iPhone pieghevole È già in produzione, almeno una versione preliminare.

Apple avrebbe già contattato le fabbriche asiatiche e i fornitori di pezzi di ricambio e il nome in codice del dispositivo sarà V68. Al momento non ci sono dettagli tecnici importanti sul dispositivo, tranne che sarà dotato degli strumenti di intelligenza artificiale propri di Apple. In questo caso, il produttore si è già unito alla corsa tecnologica, ma alle sue condizioni.

L’iPhone pieghevole non sarà presentato in anteprima fino al 2026. Non questa volta né quella successiva. Per ora dobbiamo aspettare quest’anno il debutto della serie iPhone 16, e l’anno prossimo avremo modelli con il numero 17 nel titolo. È interessante notare che nel 2025 dovrebbe debuttare sul mercato l’iPhone 17 Slim, una versione significativamente più piccola ma comunque potente del telefono. Questo dovrebbe essere L’iPhone più costoso della storia.

Chissà se Apple riuscirà a spezzare il dominio di Samsung nel campo degli smartphone pieghevoli. In questo caso è il produttore coreano e i suoi dispositivi a suscitare le emozioni più grandi… e le vendite. Quest’anno ha debuttato una nuova serie Si ribalta e si piega – Contrassegnato con il numero 6.

