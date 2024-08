Un gruppo di ricerca polacco ha creato quattro tipi di gelato utilizzando latte di giumenta e diversi tipi di batteri. Hanno aggiunto i batteri dello yogurt al primo lotto, l’inulina probiotica al secondo, un ceppo di batteri chiamato Lacticasibacillus rhamnosu al terzo e un altro ceppo di batteri chiamato Lactiplantibacillus al quarto. L’analisi dei campioni di ciascun lotto ha dimostrato che erano tutti simili nelle caratteristiche di dissoluzione e nei livelli di proteine. Era caratterizzato da una bassa durezza (0,34-1,14 N) e da un’elevata purezza (35,20-44,03%), che ne influenzavano il gusto e la consistenza attraenti.

secondo Dei 60 volontari che hanno provato il gelato e hanno fornito feedback ai ricercatori, era cremoso, visivamente accattivante e aveva un buon gusto e consistenza. Tuttavia, hanno scoperto che i campioni contenenti batteri dello yogurt e inulina avevano un sapore leggermente acido, quindi queste versioni non piaceranno a tutti.

Ciò lo suggerisce Il latte di cavalla può essere utilizzato per preparare yogurt e gelati, e rappresenta una vera alternativa ai prodotti a base di latte vaccino, che molti occidentali non tollerano.. Spieghiamo brevemente che un alimento simbiotico è quello che contiene, oltre alle cellule probiotiche vive, dei prebiotici, cioè carboidrati che non vengono digeriti dal corpo umano e sono cibo per i probiotici, spesso la già citata insulina.









Gelato al latte di cavalla Fornire efficacemente yogurt e batteri probiotici L. rhamnosus LCR e L. plantare LPIl suo livello nel prodotto finale supera la quantità terapeutica richiesta (6,0 log CFU/g). I campioni con aggiunta di inulina contenevano più di 7,0 log CFU/g di batteri lattici vivi vitali (LAB). Il numero di batteri era significativamente inferiore nel campione senza inulina, indicando che l’inulina influisce positivamente sulla sopravvivenza dei LAB nel gelato al latte di cavalla.