India. Un’ondata di fango seppellì i villaggi. I corpi vengono ritrovati ogni pochi minuti

Ciò che rende più difficili le operazioni di salvataggio è che i blocchi di fango hanno distrutto il ponte principale che collegava la zona al resto dello Stato. Fino a quando i servizi di soccorso non costruiranno una traversata temporanea, l’assistenza sarà fornita solo per via aerea. All’operazione di salvataggio partecipano elicotteri e aerei di diversi enti governativi. Quasi 250 persone sono rimaste intrappolate nelle zone montuose.

Le previsioni del tempo non facilitano la situazione. Secondo il Dipartimento meteorologico indiano, in alcune parti del Kerala sono caduti più di 220 litri d’acqua per metro quadrato in meno di 24 ore, e in alcune parti dello stato rimane in vigore un’allerta meteorologica rossa.