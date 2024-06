Incidente nel centro della città. Otto persone sono rimaste ferite e un cane è morto sotto le ruote

Due auto si sono scontrate all’incrocio tra Aleje Jerozolimskie e Lindleya. Il servizio di ambulanze della capitale ha riferito che otto persone sono rimaste ferite, una in modo grave. I vigili del fuoco hanno riferito che un’auto ha investito il cane, che era fermo sulle strisce pedonali con il suo proprietario. Il cane non è sopravvissuto.

– Collisione tra due autovetture. Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente sei persone. A bordo della prima vettura c’erano quattro persone e nella seconda due persone. Nessuno di questi partecipanti è rimasto ferito. Tuttavia, un pedone fermo sulle strisce pedonali è riuscito a saltare con il suo cane. Tuttavia, un’auto è stata colpita e non è sopravvissuta – ci ha detto all’inizio Artur Kaminski dei vigili del fuoco di Varsavia. Sul posto è arrivata anche la polizia, ha aggiunto il vigile del fuoco.

Come accennato, otto persone sono rimaste ferite a seguito dell’incidente. “Le nostre squadre mediche di emergenza stanno effettuando con loro operazioni di soccorso medico. Tre persone hanno già bisogno di ricovero in ospedale. Una è in condizioni critiche”, si legge nella nota.