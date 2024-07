Inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. “L’Ultima Cena”. Gli organizzatori si scusano con i cristiani

Domenica gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi hanno rivolto le scuse ai cattolici e ai rappresentanti di altre confessioni cristiane che si sono arrabbiati per una parte della cerimonia di apertura che somigliava al dipinto “Ultima Cena”, che raffigura l’ultimo pasto di Cristo.

La Conferenza episcopale francese ha criticato il concerto di sabato, affermando che “si prende gioco del cristianesimo”. Commentando alcune scene dell’inaugurazione di venerdì, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, mons. Vincenzo Paglia, ha dichiarato che l’ideale della fraternità “è stato gettato nel fango dalla derisione blasfema di uno dei momenti più sacri del cristianesimo. “

Domenica gli organizzatori hanno chiesto scusa ai cattolici e ai rappresentanti di altre confessioni cristiane che si sono arrabbiati per questa scena. – Ovviamente non è mai stata nostra intenzione mancare di rispetto nei confronti di alcun gruppo religioso. (La cerimonia di apertura – Redazione) L’obiettivo era celebrare la tolleranza sociale, ha detto Anne Decamps, portavoce degli organizzatori dei Giochi a Parigi, in una conferenza stampa.