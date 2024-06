Imparare attraverso il gioco. Estate speciale al Castello di Lublino [ZDJĘCIA]

Il Museo Nazionale di Lublino ha preparato una mostra speciale per i più piccoli abitanti della regione. La campagna “Estate al Castello” prevede incontri didattici, laboratori artistici e viaggi.

– Abbiamo preparato, tra le altre cose: la mostra sensoriale “L’immagine parla” – dice Katarzyna Miczkowska, direttrice del Museo Nazionale di Lublino. – Questa è una mostra molto interattiva, dove non solo puoi guardare, ma anche toccare, giocare, saltare e fare cose che sono teoricamente vietate nei musei di tutti i giorni. Ma solo in teoria, perché spezziamo la magia del museo e vi invitiamo a visitarlo in un modo completamente diverso.

guarda le IMMAGINI:

“Vogliamo insegnare attraverso il gioco”, afferma Malgorzata Sedlaczyk, capo del dipartimento educativo del Museo Nazionale di Lublino. – Tutte le nostre lezioni saranno integrate con workshop. Naturalmente siamo in un museo, quindi tutti gli incontri inizieranno con una visita alla nostra mostra “The Picture Speaks”, così come ad altre mostre di pittura. Poi vagheremo tematicamente attraverso questi meandri artistici, imparando a conoscere diversi mezzi di espressione artistica.

Il programma della campagna “Estate al Castello” è consultabile sul sito Museo Nazionale di Lublino.

Enya/Uber. Wm

Foto di Piotr Michalski