Impara la genitorialità. Quali sono le più grandi paure degli uomini nell’attesa di un bambino?

Alcuni di loro soffrono di sindrome puerperale. Li fa sentire come se stessero per partorire loro stessi. La colonna vertebrale fa male, l’appetito aumenta, il testosterone diminuisce e la prolattina e gli estrogeni aumentano.



Questa sindrome è considerata un fenomeno raro e grave. Ma cambiare gli ormoni in un uomo è già la norma. In questo modo è biologicamente preparato ad assumere il ruolo di padre. Si trasforma da guerriero e conquistatore in protettore. I suoi ormoni reagiscono in modo simile quando si prende cura del bambino. Perché ci sono molte coccole, dondolii e tenerezza e quindi meno testosterone. Recentemente ho notato che gli uomini dicono sempre più spesso: “Siamo incinta”. Poi aggiungono: “Il bambino è stata una nostra decisione congiunta”.

Bello – buono.



Tuttavia le due frasi potrebbero nascondere cose diverse. Ad esempio, condividere insieme l’esperienza della gravidanza di un uomo. Ma anche convivenza e integrazione nella relazione.

Alcuni anni fa ho avuto il piacere di partecipare a una tavola rotonda sulla genitorialità e la gravidanza con Thomas Kwasniewski, con il quale ho scritto il libro A volte tenero, a volte barbarico. Il sottotitolo dell’incontro era: “Mio padre ha paura”. L’attenzione alla paura non è stata casuale. Perché il padre che ha il primo figlio ha particolarmente paura.

Cosa gli fa paura?



– Preoccuparsi se sarà un buon genitore. Ha bisogno di consigli e istruzioni su come affrontare la situazione in cui si trova. Non sa dove trovare i suoi stili genitoriali. Questo perché la maggior parte degli uomini non ha l’opportunità di chiedere informazioni ai propri padri, perché potrebbero non essere stati un buon modello.

Forse i miei colleghi mi aiuteranno?



Alcuni di essi rafforzano la paura anziché alleviarla. Molto spesso, questo viene fatto da genitori agguerriti. Sono loro che avvertono il futuro padre: “Oh, amico, basta!” D’ora in poi, perdi tua moglie. Dì addio al sesso.”

Tutte le paure di un uomo iniziano nel momento in cui scopre di essere incinta. Posso immaginare una situazione in cui il suo partner gli dice: “Tesoro, ho comprato un regalo, queste sono scarpe per bambini! Stiamo per avere un bambino!”. Non c’è modo per l’uomo di dire: “Ragazzi, come farò?!” Anche se ha paura e il suo cuore batte forte, non lo rivelerà mai in vita sua quindi dice senza battere ciglio che è molto felice. Questa gioia è in parte reale e in parte falsa. Perché dovrebbe farlo per non deludere o rifiutare le persone a te più vicine, da qui le sue risposte protettive.

Ha più paura di se stesso, del suo partner o di suo figlio?



– Di tutti loro insieme. Ma il peso degli ingredienti di questo cocktail varia da uomo a uomo. C’è chi si preoccupa principalmente di se stesso. Perderanno il loro partner e il loro stile di vita, status, conforto e opportunità cambieranno.

Un po’ egoista.



-Sì, ma non negativamente. Dopotutto, ogni persona ha diritto ai propri bisogni. Se un uomo è preoccupato di non poter uscire con i suoi amici per giocare a calcio due volte a settimana, ciò non si riflette negativamente su di lui. Almeno si rende conto del proprio bisogno. Ora dovrà affrontare solo una fase di frustrazione, perché ne uscirà meno o non ne uscirà affatto.

Per quanto riguarda la seconda paura, ovvero quella da parte del partner, tra gli uomini esiste una leggenda metropolitana. Secondo lui, quando nasce un bambino, gli uomini perdono i loro entusiasmanti compagni di gioco. Quando le donne diventano madri, le loro priorità cambiano. Non avevano più voglia di viaggiare molto e di visitare posti interessanti, anche se questo stava rafforzando la loro relazione. Poi c’è il sesso. Alcune donne ne rinunciano in diverse fasi della gravidanza e poi, per ovvi motivi fisiologici, dopo il parto. Poi i miei amici si attivano di nuovo e dicono ai neo genitori: “Due anni sono come una bolla!” Questa è ancora una versione accurata del loro messaggio.

Come reagiscono i genitori?



– Ciò accade raramente, ma alcuni di loro inconsciamente iniziano a competere con il bambino per l’attenzione del proprio partner. Di conseguenza, si trasformano in bambini di decenni. Richiede che le donne investano in loro e soddisfino i loro bisogni. Non capiscono che la sua attenzione ora è interamente focalizzata su qualcun altro. Pertanto, durante la gravidanza e dopo il parto, i vincitori sono gli uomini che trattano la propria compagna con tenerezza, cura e, soprattutto, maturità emotiva.

E le preoccupazioni per il bambino?



In questo aspetto, la paura di un uomo è principalmente legata alla capacità di prendersi cura del bambino. Poiché gli manca un modello genitoriale, inizia a imitare qualcuno che ritiene sia sicuramente un buon genitore. Cioè, il tuo partner. Questo è un fenomeno molto positivo perché aiuta gli uomini ad avvicinarsi ai propri figli. Ma dovrebbero rimanere vigili. Alcune persone sono così coinvolte in questo ruolo che iniziano a competere con la donna per il titolo di miglior genitore.

Un’ostetrica una volta mi parlò di un padre simile. Era giovane, interessato, impegnato. Ha accompagnato la moglie durante il parto. Divenne subito evidente che aveva più conoscenze sulle creme per il sedere rispetto allo staff medico. Continuava a rimproverarlo per quello che gli dava fastidio in sala parto. È arrivato davvero vicino al licenziamento.

Ma capisco questo comportamento tra i genitori. Negli ultimi dodici anni circa, il messaggio prevalente è stato che le donne non hanno bisogno degli uomini. Che droni del cazzo. Non possono guadagnare soldi decenti, non possono fare sesso decente e non possono crescere figli. Molti sono rimasti inorriditi da questa inflazione della mascolinità. Cominciano a cercare risposte al perché essere un uomo. L’hanno trovato nella paternità. Hanno approfittato del fatto che alcune donne vogliono tornare al lavoro subito dopo il parto. Hanno scoperto molto spazio per realizzare la loro mascolinità.

Da qui la grande gioia della loro presenza nella vita del bambino. Questo è piuttosto il loro dovere.



-In effetti, grazie a ciò ottengono molta soddisfazione sociale. L’ho sperimentato io stesso quando mio figlio è finito in ospedale. Ho trascorso due settimane lì con lui. Ero un padre single. Anche se allora non ho ricevuto nessun biglietto dalle mamme del reparto, quanti sorrisi mi hanno mandato! È stato bello dormire sul pavimento accanto al letto di mio figlio.

Fortunatamente, cambiare la mascolinità porta anche a cambiare le relazioni. Gli uomini smettono di censurarsi in questo. Alla fine hanno mostrato la loro sensibilità. Loro, insieme ai loro partner, portano un approccio egualitario alle relazioni, ma anche una tenerezza e un affetto che mancavano alle generazioni precedenti di uomini.

Tuttavia, tieni presente che la nostra attenzione rimane sulle sfide associate alla paternità. E quelli che si rivolgono alle madri? Dopotutto, sono fisicamente incinte. Hanno male alla colonna vertebrale e al seno, i loro ormoni aumentano, aumentano di peso e si chiedono se il loro partner li ama ancora dopo tutto questo.

Quindi gli uomini si preoccupano del loro aspetto?



– Esatto, no. E lo trasmettono anche a loro. Ad esempio, parlando, tenendosi per mano e abbracciando. Non lo fanno per se stessi. A loro interessano solo i legami e il benessere delle donne. Tuttavia, alcuni di loro non lo prendono sul serio. Perché stanno davanti allo specchio e pensano di vedere nel riflesso una persona diversa rispetto a prima della prima o della terza gravidanza. Quando smettono di piacersi, iniziano a evitare l’intimità.

Questo diventa un piccolo problema, perché il sesso per gli uomini è una componente molto importante delle relazioni. In realtà non si preoccupano della sua funzione primaria, che è quella di alleviare la tensione sessuale. Semplicemente a causa della relazione, si sentono amati, importanti e attraenti. Purtroppo alcune di loro dimenticano che la fisiologia della donna cambia durante la gravidanza e dopo il parto. Per un po’, il sesso potrebbe non essere più così piacevole come prima. Ha represso il desiderio sessuale ed è sopraffatta dalle responsabilità genitoriali. Ha anche il diritto di sedersi la sera e riposarsi. È normale che la vita sessuale diventi esclusiva. Tuttavia, è importante che non si congeli.

O forse il sesso è solo la punta dell’iceberg?



– A Volte si. Va ricordato che il letto può essere un’arena per giochi psicologici. Se i partner condividono, il sesso li allontanerà, non li unirà. Inizieranno a premiarsi o a punirsi con esso.

Vorrei però sottolineare che l’arrivo di un figlio è spesso associato a una crisi tra i coniugi. La genitorialità è un momento di trasformazione. Pertanto, se i partner si concentrano solo sul fornire piacere reciproco, potrebbero avere un problema. Forse non si lasceranno. Ma saranno a rischio di esaurimento emotivo.

Alcuni di loro sono così concentrati sul loro ruolo di genitori che si dimenticano dei loro partner. Questo è uno scenario comune perché viviamo in un’era incentrata sul bambino. È governato dal bambino e dai suoi bisogni. Pertanto, i genitori si concentrano solo sulla soddisfazione di se stessi, trascurando completamente se stessi e il proprio partner. Poiché non hanno spazio per la propria relazione, questa inizia lentamente a svanire.

Per questo motivo, una coppia che cerca di prendersi cura della propria relazione dopo la nascita di un figlio ottiene un doppio campionato del mondo. Questo non solo avvantaggia lei, ma avvantaggia anche il bambino. Perché il comportamento dei suoi genitori non gli insegnerà il narcisismo o ad essere il centro del mondo. Quando crescerà un po’, vedrà anche quanto è bello il rapporto. Cioè, scambiare sentimenti ed esperienze e non sfruttarsi a vicenda.

Dov’è il posto dell’uomo in questo processo?



– Il più vicino possibile al tuo partner. Non ha le tue stesse fluttuazioni ormonali. Quindi sarebbe bene se la rafforzasse, riducesse il suo livello di stress e fungesse da spalla. Il risultato sarà qualcos’altro di meraviglioso: stabilirai una relazione con la vita che si sta creando dentro di te.

Leggi anche: Come essere padre? “Mostro loro come divertirsi ogni giorno, anche se sono più abili di me in questo.”

Jacek Maslowski – Filosofo, psicoterapeuta EMDR e Gestalt. Allenatore della squadra, allenatore. Co-fondatore e presidente della Masculinum Men’s Support Foundation. Con Thomas Kwasniewski ha scritto un libro “a volte tenero e a volte barbaro”. E con Joanna Drosio Czaplinska, “a volte santa, a volte puttana”.

Lukasz Bilp – Reporter. Vincitore del Festival Sensitive nella categoria Creativi Particolarmente Sensibili e del Premio Giornalistico. Zygmunt Moskowitz. Autore del libro “Podwórko bez trzepaka”, coautore del libro “Rapito. 82 giorni nelle mani dei pirati”