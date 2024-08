Iman Khalif è la campionessa olimpica. Dopo il combattimento, loro e il loro avversario si sono congratulati a vicenda

Iman Khalif è diventata la campionessa olimpica con decisione unanime dei giudici. La donna algerina, la cui identità di genere è stata messa in dubbio dalla Federazione Internazionale di Pugilato, ha sconfitto la cinese Liu Yang nella lotta per l’oro. Dopo il combattimento, entrambi i giocatori si abbracciarono calorosamente.

C’è stato molto clamore intorno a Khalif quando la International Boxing Federation – la federazione alla quale il Comitato Olimpico Internazionale ha negato il diritto di organizzare le qualificazioni olimpiche – ha annunciato all’inizio dei Giochi che l’algerino e il taiwanese Lin Yu-ting (con con cui Julia Zeremeta combatterà domani) avevano fallito i test Sex Sex eseguiti un anno fa durante i Campionati del Mondo. Quali sono questi test? Come è stato implementato? Qual è stato il risultato? Ma l’Unione non lo ha rivelato e i suoi alti dirigenti hanno intrecciato le loro testimonianze, incapaci di determinare il punto in comune tra loro.

Il Comitato Olimpico Internazionale, a sua volta, conferma che Khalifa soddisfaceva tutti i requisiti per competere con altre donne nel torneo di boxe organizzato da esso, ed è per questo che ha gareggiato. Tuttavia, c’è ancora controversia, perché l’italiana Angela Carini ha abbandonato il combattimento dopo il primo pugno (e in seguito si è scusata per la controversia causata), e altri concorrenti hanno mostrato una “X” dopo il loro combattimento con Khalifa, probabilmente riferendosi ai cromosomi XX – che è, quelli in In circostanze normali nelle donne.

Ma oggi non è successo niente del genere, e anche se Khalifa ha vinto l’incontro con un enorme vantaggio, segnando 30:27 su tutte le carte dei giudici, la cinese Liu Yang prima si è congratulata con lei, poi l’hanno abbracciata entrambe e alla fine Iman ha alzato la mano dell’avversaria. mano, con il suo rispetto per il combattimento. In cambio, Khalif è stata festeggiata sugli spalti da un folto gruppo di tifosi algerini – o tifosi neutrali che volevano semplicemente sostenerla. Iman è ovviamente la prima donna algerina a raggiungere questo successo.

Mancare. Newspex

Ulteriori informazioni sui giochi: