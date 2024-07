Il Widzew Łódź è fuori dalla portata dei rivali in campionato. Abbonamenti esauriti

Aggiungi un commento

Questo è un altro anno in cui l’FC Lodz ha esaurito tutti gli abbonamenti disponibili. Questo accade dal 2017, quando è stato messo in funzione il nuovo stadio cittadino, e la squadra di Widzew giocava nella terza lega, cioè il quarto livello di competizione del Paese.

Da allora, i fan di Widzew hanno infranto diversi record in questo senso, tra cui: 16.401 acquisti nel 2020 e 6.168 abbonamenti nel primo giorno di vendita di un anno fa. Questo è il registro ufficiale delle vendite giornaliere di abbonamenti perpetui effettuate sotto la supervisione di un giudice certificato.

Per la prossima stagione – come annunciato sabato dall’FC Lodz – hanno trovato rapidamente acquirenti 15.617 abbonamenti.

Numero ridotto di passaggi

“Prima dell’inizio della stagione 2024/25, il numero di abbonamenti a disposizione dei tifosi del Widzew ha dovuto essere nuovamente ridotto. Gli impegni di sponsorizzazione, le esigenze dei club, gli abbonamenti finanziati e i settori cuscinetto hanno fatto sì che alla fine siano stati venduti 15.617 biglietti permanenti. “Distribuito, vorrei “Scrivo ‘solo’ perché tutti gli abbonamenti hanno trovato i loro proprietari, e ci sono solo 300 abbonamenti disponibili per potenziali nuovi tifosi”.

Secondo il club di Lodz, Widzew è il leader indiscusso nella vendita di abbonamenti tra i club polacchi in vista della prossima stagione. Il Legia ne ha venduti 10.000 (massimo), il campione polacco Jagiellonia Białystok – 7064, Pogoń Szczecin – 4876, Śląsk Wrocław – 3200.

Supporto per i tifosi

I nostri tifosi sono il nostro enorme capitale. Hanno dimostrato ancora una volta che andare a Widzew non è una cosa di tendenza. Per un altro anno consecutivo abbiamo fatto il tutto esaurito, ma per me è importante anche l’aspetto quotidiano, perché sento che i tifosi sono con noi ad ogni passo. Sentiamo sempre il loro sostegno – ha detto al PAP il presidente di Widzew, Michał Rydz.

Lo stadio Widzew ha una capacità di circa 18.000 spettatori.

Il Łódź giocherà la prima partita della nuova stagione dell’Ekstraklasa il 27 luglio contro il Lech Poznań. Prima, nel primo turno, giocheranno in trasferta contro lo Stal Milik (22 luglio).

