Il virus della febbre del Nilo occidentale è già presente in Polonia. Scopri come proteggerti

Sintomi della febbre del Nilo occidentale



Il virus può rappresentare una minaccia anche per l’uomo. Gli esseri umani vengono infettati attraverso le punture di zanzara. Il virus può essere trasmesso anche durante i trapianti di organi e le trasfusioni di sangue e da madre a figlio durante la gravidanza. Non ci sono prove di trasmissione della malattia da una persona all’altra attraverso il contatto diretto, come il contatto o il bacio.

Molto spesso, nell’80% delle persone infette, la malattia si manifesta in modo asintomatico e in diverse percentuali dei casi il virus provoca sintomi simil-influenzali relativamente lievi: febbre, dolori muscolari e mal di testa. Tuttavia, l’infezione può portare a encefalite e meningite e, in caso di complicazioni, il tasso di mortalità raggiunge il 15-40%.

Come si legge sul sito web della Stazione sanitaria ed epidemiologica regionale di Poznań, la gravità dei sintomi dipende dall’età della persona infetta. Nei bambini si tratta spesso di lieve febbre e malessere, negli adolescenti si manifesta febbre alta, arrossamento congiuntivale, mal di testa e dolori muscolari, mentre negli anziani può causare encefalite, meningite e stanchezza generale. I sintomi della malattia compaiono 1-6 giorni dopo una puntura di zanzara.

Il tempo è colpevole



L’emergenza del virus della febbre del Nilo occidentale in Polonia non dovrebbe sorprendere. Gli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie avvertono da tempo che, con il riscaldamento del clima, emergeranno malattie precedentemente associate alle regioni tropicali dell’Europa. Il virus è stato scoperto per la prima volta nel Vecchio Continente nel 1996. Il numero delle persone infette aumenta ogni anno. Da gennaio al 7 agosto di quest’anno, sono state segnalate infezioni umane in nove paesi europei (Austria, Croazia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Romania, Serbia e Spagna).

Non esiste un trattamento causale per la febbre del Nilo occidentale. Solo i sintomi vengono alleviati. Non esiste un vaccino contro questa malattia. L’unico modo efficace per evitare di ammalarsi è evitare le punture di zanzara: utilizzare repellenti per insetti, zanzariere e zanzariere su finestre e porte e indossare indumenti che coprano tutto il corpo: pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe.