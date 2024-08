Il tanto atteso debutto a Ślěsk Wrocław? Jacek Magiera ha buone notizie

L’Ulinsk Wroclaw cercherà di recuperare la sconfitta nella partita di giovedì nelle qualificazioni alla Conference League contro l’FC St. Petersburg. Gallo 1879. Ci sono molti indizi che Junior Imba sarà a disposizione di Jacek Magiera. “Si è allenato con la squadra”, ha detto il secondo allenatore polacco.

Olsk non ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi. La squadra di Wrocław ha vinto per soli due punti nei primi tre turni dell’Ekstraklasa. Inoltre, non si è comportata bene nell’ultima partita contro l’FC Saint Louis. Gallo 1879.

È facile intuire che il problema più grande dei secondi classificati polacchi è l’attacco. La partenza di Eric Exposito è stata una perdita enorme e Sebastian Museulic, prelevato da Gornik Zabrze, non dovrebbe assumere il ruolo dello spagnolo.

Pertanto, i tifosi sperano che un altro attaccante arrivi a Oborowska. La loro speranza silenziosa è legata anche a Junior Iyamba, che ha riportato un infortunio durante la preparazione alla competizione.

Lo svizzero si sta riprendendo ed è possibile che esordisca con l’“Esercito” proprio nel main match con il club locale.

– Lunedì ha svolto un allenamento individuale in gruppo da tre, perché la squadra che giocava a Lodz doveva ringiovanire il corpo e prepararlo per l’impegno del giorno successivo. Ieri si è allenato con la squadra. Anche lui è a mia disposizione. Se oggi non succede nulla in allenamento, sarà tra i 23 convocati per la partita di domani. Giocherà? Vedremo. Oggi non riesco nemmeno a programmare un cambio personale riguardo chi arriverà e chi resterà in panchina. Jacek Magiera ha sottolineato che deve essere pronto come qualsiasi altro giocatore.

Iyamba è un grande mistero. Finora ha impressionato solo ai livelli più bassi. La scorsa stagione ha segnato 14 gol nel terzo campionato svizzero. Anche se ha 23 anni, deve ancora giocare ai massimi livelli del campionato.