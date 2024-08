Il Samsung Galaxy S24 FE sarà robusto e modesto

Samsung Galaxy S24 FE svela le carte una per una. Abbiamo già appreso le specifiche del nuovo smartphone, e ora si è mostrato in tutto il suo splendore nella grafica pubblicitaria.

La grafica che promuoverà il prossimo smartphone Samsung è stata rilasciata online tramite un canale non ufficiale. Grazie a ciò abbiamo anche la conferma di alcune voci di capitolato.

Samsung Galaxy S24 FE sarà sfocato

La grafica mostra chiaramente che Samsung non intende giocare con finiture di lusso. Il Samsung Galaxy S24 FE sarà semplice, durevole e, si spera, funzionale grazie alle pratiche funzionalità della fotocamera e all’intelligenza artificiale Galaxy. Tuttavia, per ora, possiamo goderci solo la palette di colori pastello, molto simile a quella con cui ha debuttato il Galaxy Z Flip6. Per gli amanti dei colori che si fondono con lo sfondo, esiste ovviamente la versione in bianco e nero.

I lati sono realizzati in solido alluminio e lo schermo è protetto da Gorilla Glass Victus+. Lo smartphone dovrebbe anche essere resistente all’acqua. Sembra un altro modello in cui la costruzione solida è più importante delle decorazioni. E molto buono.

Il leak ha inoltre confermato la presenza di tre fotocamere sul retro: una ultra grandangolare da 12 megapixel (0,5x), una grandangolare da 50 megapixel e una selfie da 8 megapixel (zoom 3x). Nella parte anteriore è presente una fotocamera da 10 megapixel.

L’app della fotocamera non ci sorprenderà. Tuttavia, lo sfondo sfocato dietro la modella suggerisce che potremo scattare foto con una profondità di campo realistica.

Un altro grafico trapelato conferma i parametri del display. Ci sarà un pannello FHD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Le cornici che lo circondano devono avere uno spessore inferiore a 2 mm.

Ci aspettiamo che il Samsung Galaxy S24 FE venga presentato in autunno, molto probabilmente ad ottobre. Quasi sicuramente sarà più costoso del Galaxy S23 FE. Tuttavia, in linea con il tema “quasi ammiraglia”, costerà meno del Galaxy S24 il giorno della première.

