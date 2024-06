Il rover Perseverance continua il suo viaggio su Marte. Colpisci le rocce come se fossero popcorn

Il rover Perseverance della NASA è alla ricerca di tracce di vita antica su Marte da diversi anni. La sua principale area di interesse è il Cratere Jezero, che gli scienziati hanno identificato come una regione del Pianeta Rosso dove l’ambiente antico avrebbe potuto sostenere la vita microbica. Il rover è dotato di strumenti speciali, tra cui un trapano speciale e un braccio robotico, che raccolgono campioni di rocce e sedimenti marziani da inviare sulla Terra in futuro.

Il materiale raccolto dal rover Perseverance durante la sua missione su Marte verrà inviato sulla Terra in futuro come parte della missione di ritorno dei campioni su Marte, che sarà effettuata dalla NASA e dall’Agenzia spaziale europea. Il piano è quello di lanciare un contenitore contenente campioni dalla superficie di Marte e catturarlo in orbita da un veicolo spaziale appositamente preparato. La sua missione sarà quella di consegnare in modo sicuro campioni sulla Terra, cosa che probabilmente avverrà all’inizio degli anni ’30.