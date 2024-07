Il razzo suborbitale polacco BURSZTYN ha raggiunto un’altitudine di 101 km

L’ILR-33 BURSZTYN 2K è il primo missile al mondo a utilizzare il perossido di idrogeno al 98% come agente ossidante. È stato sviluppato dagli ingegneri dell’Istituto aeronautico Łukasiewicz. L’Agenzia spaziale polacca (POLSA) ha cofinanziato questo progetto.

Mercoledì 3 luglio il razzo è stato lanciato dall’orbita subspaziale di Andøya in Norvegia e ha raggiunto un’altitudine di 101 km. La sua testata e il compartimento del carico utile caddero nel Mar di Norvegia a 135 chilometri dal sito di lancio come previsto e furono recuperati.

“Il lancio del missile e il recupero della testata dal mare sono stati effettuati secondo lo scenario di missione ipotizzato”, ha dichiarato nella nota il dottor Seloster Wijka, vicedirettore della ricerca presso l’Istituto aeronautico di Łukasiewicz.

Il tetto raggiunto – descritto nell’annuncio – è il risultato di miglioramenti sistematici implementati dagli ingegneri dell’Istituto dopo ogni volo di prova in Polonia, tra cui: motori ausiliari ampliati, un motore ibrido per lo stadio principale con tempo di funzionamento esteso e un’infrastruttura di lancio ampliata . Inoltre, l’organizzazione dell’aviazione è stata migliorata e adattata alle esigenze delle aree di addestramento straniere.

“Grazie ai test effettuati in Norvegia, abbiamo dimostrato che il razzo ILR-33 BURSZTYN 2K è una soluzione tecnica completa e matura (…) In Polonia è possibile sviluppare un veicolo di lancio che consentirà piccoli satelliti essere trasportati nell’orbita terrestre bassa In questo modo i satelliti possono essere lanciati “Lo spazio industriale polacco utilizzando una struttura locale, fornendoci un accesso indipendente all’orbita è cruciale in termini del ruolo crescente dei dati satellitari sia nelle applicazioni civili che militari.” Adam Okinski, Direttore del Centro per le tecnologie spaziali presso Łukasiewicz – Istituto aeronautico.

L’organizzazione di una missione spaziale straniera ha richiesto sei mesi. Un team di ingegneri e scienziati del Łukasiewicz – Aviation Institute è stato responsabile non solo della preparazione del razzo suborbitale per una missione straniera, ma anche della scelta del sito di lancio e della logistica della campagna.

Dopo un’analisi dettagliata, si è deciso di condurre i test in Norvegia, presso Andøya Space, situato a circa 2.000 chilometri da Varsavia.

Maestro. Michal Bakosz, capo del dipartimento di tecnologia missilistica e project manager ILR-33 AMBER 2K presso l’Istituto di aviazione di Łukasiewicz. L’organizzazione di tutta la logistica ha richiesto il trasferimento non solo del missile ILR-33 BURSZTYN 2K, ma anche del lanciatore mobile WR-2, dei sistemi avionici, delle infrastrutture di supporto per l’integrazione delle strutture e dei propellenti, ha spiegato. Era necessario ottenere i permessi di esportazione adeguati e fornire trasporti sicuri e specializzati.

I test sono stati resi possibili grazie alla collaborazione con l’Agenzia spaziale polacca, il Ministero della difesa nazionale, il Ministero della scienza e dell’istruzione superiore, il Ministero dello sviluppo e della tecnologia, il Ministero degli affari esteri e l’Istituto Łukasiewicz per l’industria biologica. In rilascio.

“Siamo orgogliosi del fatto che siamo stati inaugurati dal progetto del defunto professor Piotr Wolanski per lo sviluppo di un razzo suborbitale polacco, in cui il perossido di idrogeno al 98% è stato utilizzato come carburante per missili, festeggia un successo internazionale. Il raggiungimento del tetto di 101 km da parte dell’ILR-33 BURSZTYN 2K è un evento pionieristico nella storia della scienza polacca e nei risultati degli ingegneri polacchi nel campo delle tecnologie spaziali. “Con questo risultato, abbiamo dimostrato che gli scienziati del nostro istituto possono trovare una nicchia adatta, creare e implementare tecnologie avanzate e sono pionieri nel fatto che gli elementi di sviluppo sostenibile sono applicabili nello spazio”, ha affermato il direttore dell’Istituto aeronautico di Łukasiewicz. Il dottor M. Paweł Stężycki è stato citato nella dichiarazione.

A sua volta, il vicepresidente della POLSA, Dr. Michal Wierczyński, ha sottolineato che questo è un momento storico anche per l’intera comunità missilistica polacca. “È anche la prova che la società civile dei progettisti missilistici può sostenere efficacemente i progetti militari”, ha aggiunto.

Ha espresso la speranza che questo successo “aumenterebbe l’interesse del Ministero della Difesa Nazionale per le competenze degli ingegneri polacchi che lavorano nei centri civili interessati alla progettazione di missili suborbitali”.

“La storia del volo spaziale polacco si scrive davanti ai nostri occhi. Questi non sono più solo progetti, ma reali conquiste degli ingegneri polacchi. Questo evento dimostra quanto sia importante il ruolo svolto dagli scienziati polacchi nel settore spaziale”, ha sottolineato il viceministro polacco dello Sviluppo. e cooperazione. Tecnologia Waldemar Sługocki nel comunicato del Ministero (PAP).

