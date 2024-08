Il proprietario di due auto di lusso ha ricevuto più di 600 biglietti

Un residente di Roma ha ricevuto 600 decreti. Guidava due auto di lusso con targhe false. Le auto sono state sequestrate e lei è stata multata di 2.600 euro. Bisogna pagare anche una multa, hanno riferito sabato i media italiani.

Il 49enne gira per la Città Eterna a bordo di una Bentley decappottabile e di una Ferrari con targhe false, sperando di evitare di essere sorpreso a infrangere le regole e di non dover pagare multe. È riuscita a raccoglierne più di 600, principalmente per essere entrata nella zona a traffico limitato del centro città, cosa che non era autorizzata a fare.

La polizia municipale rumena si è interessata al pirata stradale cronico e l’ha fermata a bordo di una Bentley all’ingresso della zona a traffico limitato.

Gli agenti hanno scoperto che la targa era falsa; Proprio come l’altra sua auto di lusso. La donna è stata multata di 2.600 euro per falso e frode. Ciò include tutte le multe inflittegli, che ora vengono sommate.