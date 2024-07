Il Primo Ministro si congratula con Starmer e ringrazia Sunak per la sua amicizia e collaborazione

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni si è congratulato con Keir Starmer, leader del partito laburista britannico, che ha vinto le elezioni alla Camera dei Comuni e ha prestato giuramento come nuovo primo ministro inglese. L’ex primo ministro Rishi Sunak, capo del governo, ha ringraziato il suo alleato politico per la sua amicizia e collaborazione.

Scrive la Meloni in un tweet: “Lo stato delle relazioni tra Italia e Regno Unito è ottimo e mi auguro che continueremo a mantenere un rapporto di cooperazione forte e affidabile tra i nostri grandi Paesi, nell’interesse e nell’ordine dei nostri cittadini. Con i nostri obiettivi strategici comuni.”

In un post separato sul sito X (ex Twitter), il Primo Ministro italiano ha sottolineato: “Grazie al mio amico Rishi Sunak per i molti anni di intensa cooperazione e di sincera amicizia che hanno rafforzato le relazioni tra i nostri Paesi”.