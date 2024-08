Il primo ministro indiano appare a Varsavia. Il suo discorso era biascicato

Il primo ministro indiano ha visitato la Polonia per la prima volta dopo 45 anni

Nel suo discorso Narendra Modi ha annunciato tra l’altro la creazione di un programma di scambio giovanile tra Polonia e India

Incontro con i rappresentanti delle autorità polacche davanti al Primo Ministro indiano

Il discorso di un’ora del primo ministro Modi in hindi allo Sheraton Hotel di Varsavia è stato più volte interrotto dagli applausi della folla. Gli indiani hanno cantato “Modi, Modi” e “Lunga vita alla Madre India”.. Molti indossavano abiti tradizionali e portavano ritratti di politici. Il discorso di Modi è stato trasmesso sui suoi canali ufficiali e ha attirato decine di migliaia di telespettatori.

Rivolgendosi agli indiani oggi, il mondo rispetta l’India come Vishwa Bandhu o amica del mondo, ha detto il Primo Ministro, citato da The Times of India.

Il primo ministro indiano annuncia una più stretta cooperazione con la Polonia

– Alcuni mesi fa ho visitato l’Austria e ora il Primo Ministro indiano è in visita in Polonia dopo quattro decenni. Per decenni, la politica dell’India è stata quella di mantenere la stessa distanza da tutti i paesi, ma la nuova politica dell’India è quella di mantenere la vicinanza con tutti i paesi. Oggi l’India parla dello sviluppo di tutti e pensa agli altri, ha detto Modi.

Modi lo ha annunciato parlando del rafforzamento della cooperazione con la Polonia L’India avvierà presto un programma di scambio giovanile loro. Jama Saheb era chiamato il Buon Maharaja. Nell’ambito di questo programma, ogni anno 20 giovani polacchi visiteranno l’India.

Durante la seconda guerra mondiale, il maharaja Jam Saheba Digvijaysinhji di Balachadi, insieme al generale Anders Army, creò un insediamento per i bambini polacchi orfani espulsi dall’Unione Sovietica, fornendo loro istruzione, cibo e strutture sanitarie nelle scuole polacche. Si stima che siano stati accuditi circa mille bambini. Mercoledì il primo ministro Modi ha deposto omaggi floreali davanti al memoriale di Varsavia per commemorare la figura.

Narendra Modi ha ringraziato il governo e i polacchi

Durante un incontro con i suoi connazionali, il capo del governo indiano ha ricordato che quando è scoppiata la guerra russo-ucraina su vasta scala nel febbraio 2022, il governo polacco ha contribuito a evacuare più di 4.000 persone. Studenti indiani in Ucraina a quel tempo.

— Allora hai aiutato gli studenti indiani in Ucraina. Li hai aiutati molto. Il governo polacco ha revocato le restrizioni sui visti per gli studenti indiani. La Polonia ha aperto le sue porte ai nostri studenti. A nome di 1,4 miliardi di indiani oggi vorrei ringraziare tutti voi, il governo e il popolo polacco. Vi saluto tutti Ha detto Modi.

Prima della sua visita in Ucraina venerdì, il Primo Ministro Modi ha ribadito che “l’India crede nella risoluzione dei conflitti attraverso la diplomazia e il dialogo”. – L’India crede nel Buddha, nella pace. L’India insiste per una pace duratura nella regione. La nostra posizione è molto chiara: non è il momento della guerra. È tempo di unirsi contro queste sfide che minacciano l’umanità, ha affermato.

– Un terzo della popolazione polacca viaggia ogni giorno in metropolitana (in India). Si prevede che il contributo dell’India alla crescita economica globale entro il 2023 sarà superiore al 16%. L’India è sul punto di diventare la terza economia più grande del mondo, ha osservato Modi agli indiani riuniti.

Il capo del governo indiano incontrerà i funzionari polacchi

Uno dei temi dei colloqui di giovedì con la Polonia è stato il rafforzamento della cooperazione tra i due paesi nei settori della sanità e dell’informatica, ha riferito mercoledì il Times of India. I media indiani scrivono: “La Polonia sta lottando con una carenza di circa 25.000 medici e specialisti, quindi il governo polacco vuole attirare medici e operatori sanitari indiani, offrendo loro l’opportunità di lavorare nel paese se imparano e padroneggiano la lingua polacca. esami richiesti.” “Inoltre, la Polonia vede l’India come un partner importante nel settore informatico e spera di rafforzare i legami tra le aziende polacche e quelle indiane”, si legge sul Times of India.

Giovedì il capo del governo indiano incontrerà il primo ministro Donald Tusk al Palazzo presidenziale del Primo Ministro e successivamente al Palazzo del Belvedere. – con il presidente Andrzej Duda. Venerdì Modi incontrerà a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Secondo i media indiani, la visita del primo ministro nella capitale ucraina durerà sette ore. Pertanto, sabato non parteciperà al Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina.