Il presidente Joe Biden sta facendo un giro sulle montagne russe in America

“Il presidente Joe Biden si arrende”, le sue dimissioni dalla candidatura rappresentano “un momento drammatico nella storia americana”, un passo necessario e atteso: così lunedì la stampa italiana ha commentato la sua decisione. Secondo i giornali, il Partito Democratico dovrà affrontare una sfida molto difficile nella scelta di un nuovo candidato.

“Ciao ciao Biden” – Questo il titolone in prima pagina de “La Stampa”. Il giornalista americano Alan Friedman scrive su questo giornale che Biden è stato costretto a prendere questa decisione dall'”élite democratica”, ma – aggiunge – il partito è diviso su cosa fare dopo. Secondo l’editorialista si rischia il “caos” durante la convention democratica. “E dall’altra parte c’è un nemico, un nemico della democrazia”, ​​aggiunge.

Il quotidiano torinese sottolinea inoltre che la vicepresidente in carica Kamala Harris, scelta da Biden, si presenta alla corsa come un riluttante e “convincente elettore indipendente”. “Biden è riuscito a rubare a Trump i voti dei bianchi disillusi dalla globalizzazione”, scrive il giornale. L’attuale vicepresidente, aggiunge, “ha radici completamente diverse: le donne, le minoranze e gli indecisi saranno il suo nucleo”.

Un commentatore del quotidiano “La Repubblica” scrive del “dramma delle decisioni” di Biden. Come sottolinea, la situazione attuale è una delle sfide più difficili per i democratici, perché – ricorda – “mai prima nella storia un candidato si era dimesso un mese prima della convenzione”.

“La decisione di Joe Biden di abbandonare la corsa alla rielezione è un momento drammatico nella storia americana che solleva domande immediate su chi si fideranno i democratici, così come sulla possibilità di evitare la vittoria di Donald Trump nelle elezioni del 5 novembre”, dice. Opinionista di un quotidiano romano.

Il Corriere della Sera rileva che le ultime settimane sono state “inquietanti per il presidente Joe Biden” e hanno sollevato dubbi sulla sua età e “orrore per la possibilità di una sua netta sconfitta”. Sottolinea inoltre che l’età e la salute di Biden sono state questioni discusse prima del suo “disastroso” dibattito televisivo con Trump il 27 giugno.

“Il Messaggero” commenta così la decisione dell’attuale presidente: “Una scelta necessaria, forse troppo tardiva”, titola “Il Giornale”. Un editoriale di giornale affermava: “Il centro del mondo è un parco di divertimenti”. “La giostra è iniziata e non c’è altro da fare che godersi lo spettacolo con un po’ di trepidazione. L’America è sulle montagne russe”, scrive il quotidiano. Il presidente, aggiunge, è “un vecchio nonno che non sa cosa fare”. E aggiunge: “Per troppo tempo il suo partito ha vissuto nella fantasia di non vedere tutto questo. O non vogliono o non sanno come risolvere questo problema”.

Il giornale ha definito questo approccio: “Ci penserò domani”. “Quando non si poteva più rimandare, tutto è successo all’improvviso. Biden è stato abbandonato dai suoi amici, confidenti e persone importanti”, conclude l’autore dell’editoriale. Secondo lui, “è un segno che i presidenti in America sono più sofisticati di quanto si pensi. Non fanno la storia da soli”.

“La partita è cambiata”, dice “Il Giornale”, secondo cui “i democratici ora devono elaborare una strategia e i repubblicani un contrattacco”.

Silvia Vysocca di Roma