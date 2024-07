Il Planetario di Olsztyn vuole acquistare un simulatore di moduli lunari

Il Planetario di Olsztyn è operativo da 50 anni, quindi è tempo di una ristrutturazione generale, nonché di un rinnovamento e ammodernamento dell’esposizione., per offrire ai visitatori qualcosa di rilevante per l’epoca in cui viviamo. Sì, la versione gemella dello Sputnik 1, che volò nello spazio il 4 ottobre 1957 come primo satellite della Terra, è una mostra interessante, ma attualmente l’esplorazione dello spazio viene effettuata grazie a dispositivi più moderni, compresi i rover.

Ecco perché, dopo la ristrutturazione, il planetario non solo mostrerà proiezioni spaziali, ma lancerà anche una mostra chiamata “Lunar Habitat”, che porterà i visitatori in una base spaziale sul nostro satellite naturale. Uno dei suoi elementi è simulare la menzionata navicella lunare, Che mira a trasmettere l’esperienza di guidare un veicolo con equipaggio e a guida autonoma attorno al Silver Globe.

Partecipanti seduti In un modello realistico di rover con una cabina larga 3,5 metri e lunga fino a 4,5 metri, Vedranno un paesaggio animato della superficie lunare muoversi attraverso le finestre. La presentazione del volo dovrebbe durare circa cinque minuti e fornire una visione realistica della superficie lunare e delle persone, dei dispositivi e degli oggetti che vi si trovano. L’animazione sarà accompagnata da una colonna sonora ed esperienze sensoriali sotto forma di vibrazioni.

Speriamo che ci sia un’azienda che soddisfi la nostra richiesta. Contiamo su un offerente dalla Polonia

afferma Magdalena Bielska-Piotrowska, direttrice del Planetario e Osservatorio Astronomico di Olsztyn, in una dichiarazione al PAP.













E anche lei ha ammesso questo Non esiste un dispositivo simile in nessun planetario polaccoEd è difficile trovare un posto migliore per l’habitat lunare di Olsztyn, perché è qui che si trovano i frammenti di regolite lunare portati sulla Terra dalla missione Apollo 11, donati alla Polonia nel 1972 dal presidente degli Stati Uniti Richard Nixon Secondo i piani, i primi ospiti potranno vedere l’habitat lunare nel 2027.