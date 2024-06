Il Picnic della Scienza è già alle spalle – Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore

Migliorare l’apprendimento attraverso le esperienze

Nel padiglione preparato dal Ministero della Scienza e dal Copernicus Science Center c’erano molte attrazioni appositamente pensate per diverse fasce d’età, tra cui: un “giro” sul Science Bus accompagnato dagli animatori del Copernicus Science Center, giochi e divertimento. Sono stati condotti anche molti esperimenti ed esperimenti. I nostri ospiti hanno scoperto i segreti della fisica e della biologia e hanno costruito un prototipo di fotocamera.

I visitatori della gita scientifica di quest’anno hanno avuto anche l’opportunità di partecipare a workshop sul pensiero creativo e sui puzzle logici che hanno contribuito a sviluppare il pensiero critico e le capacità di risoluzione dei problemi. Per i bambini piccoli sono state preparate esposizioni colorate di chimica, che non solo sono state divertenti ma hanno anche insegnato i principi di base della chimica. I partecipanti più grandi, a loro volta, possono provare esperimenti avanzati, come costruire semplici circuiti elettrici o programmare robot.

Integrazione attraverso l’educazione e il divertimento

Il picnic scientifico della Radio polacca e del Copernicus Science Center è il più grande evento di divulgazione scientifica all’aperto in questa parte d’Europa. La sua missione principale è diffondere la conoscenza di varie discipline scientifiche offrendo interessanti esperimenti ed esperimenti. I visitatori possono conoscere in modo accessibile questioni legate all’archeologia e alla fisica, nonché conoscere le ultime conquiste degli scienziati contemporanei. L’iniziativa aiuta le persone a conoscere la scienza e le ispira a intraprendere attività scientifiche indipendenti.

Una gita scientifica è anche una grande opportunità per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici sviluppando i propri interessi e passioni. Ad ogni passo puoi imbatterti in qualcosa di sorprendente: dalla robotica alla biologia fino all’astrofisica. Grazie a ciò, l’apprendimento cessa di essere un concetto astratto e diventa un’esperienza tangibile che può essere toccata, vista e compresa. Eventi di questo tipo non sono solo educativi, ma anche uno stimolo per cercare costantemente risposte alle domande che ci assillano e scoprire costantemente il mondo che ci circonda.

