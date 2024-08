Il piano segreto di Russia e Cina è trapelato. Le superpotenze hanno trovato il modo di ingannare gli Stati Uniti

Durante la visita del presidente Vladimir Putin in Cina nel mese di maggio, uno dei temi principali è stato il problema dei ritardi nei pagamenti bilaterali. Sono stati fatti tentativi per aggirare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Un modo è quello di utilizzare piccole banche regionali cinesi le cui attività sono difficili da monitorare per Washington.

Tuttavia, ci sono ancora problemi di pagamento tra Mosca e Pechino. Come abbiamo recentemente riportato, L’interruzione delle transazioni russo-cinesi è peggiorata dopo il nuovo pacchetto di sanzioni statunitensi del 12 giugnoChe ha ampliato il concetto di complesso militare-industriale e ha incluso, tra le altre cose, le banche russe. Attualmente, circa l’80% ritorna nella Federazione Russa dalla Cina. I pagamenti sono in RMB. A volte i trasferimenti vengono bloccati per diverse settimane e poi alcuni vengono cancellati senza spiegazione.

Entrambe le parti vedono la soluzione soprattutto nel baratto Ridurrebbe i rischi valutari e la visibilità delle transazioni per i regolatori occidentali.

Russia e Cina stanno seguendo la vecchia strada. Stanno preparando un programma di baratto



Lo dicono fonti Reuters Russia e Cina stanno già lavorando allo sviluppo di normative adeguate sul commercio di baratto. Un alto dirigente di una grande banca russa ha confermato che è in preparazione un programma di swap, anche se ha rifiutato di rivelare i dettagli. Le prime transazioni dovrebbero riguardare il settore agricolo.

Le transazioni di baratto tra Russia e Cina non sono una novità. Prima del crollo dell’Unione Sovietica e negli anni ’90 era comune. Reuters sottolinea che i recenti accordi di baratto della Cina, come il commercio di olio di palma con la Malesia nel 2019 e lo scambio di ricambi per auto con pistacchi con l’Iran due anni dopo, dimostrano che questo modello commerciale ha ancora un posto nelle relazioni economiche internazionali.

A febbraio, il Ministero dell’Economia russo ha pubblicato un documento in cui consiglia alle aziende come condurre operazioni di swap. Descrive passo dopo passo come calcolare i costi e i dazi doganali e include contratti di esempio per diversi tipi di transazioni di baratto.