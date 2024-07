Il Pentagono ha pubblicato un nuovo rapporto sui resti di un misterioso UFO. Cosa incredibile

Nel 2022, gli investigatori sugli UFO dell’All-Domain Anomaly Solution Office (AARO) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti I misteriosi resti di una presunta navicella spaziale sono stati inviati all’Oak Ridge National Laboratory. In precedenza, AARO aveva ricevuto un campione da To The Stars, che a sua volta aveva ricevuto da uno scopritore anonimo. Ora, dopo due anni di ricerche approfondite, gli scienziati hanno finalmente rivelato la verità pubblicandone una nuova un report .

I resti sarebbero stati tra gli oggetti recuperati da lei Il presunto incidente della navicella spaziale a Roswell nel 1947. Lo pensava L’organismo mostra proprietà fisiche e chimiche insolitedeve agire, tra le altre cose, come una guida d’onda terahertz – il materiale dovrebbe essere in grado di “ridurre la massa inerziale”, cioè potenzialmente fluttuare in modo antigravitazionale.

“Date tutte le prove disponibili, l’AARO lo apprezza”, hanno scritto i ricercatori dell’AARO nella loro dichiarazione È probabile che il campione sia un soggetto di provao un prodotto o sottoprodotto di fabbricazione, o un componente del materiale di prova delle prestazioni aerospaziali per valutare le proprietà della lega [magnezu]”.

Quindi ho controllato L’oggetto non fa parte di una nave appartenente ad una civiltà aliena. Gli esperti spiegano che questo è molto probabile Uno dei soggetti sperimentali del XX secoloChe è stato sviluppato per creare un aereo più leggero e potente.









“Sebbene l’origine, la catena di custodia e il destino finale di questo esemplare rimangano poco chiari, un’analisi recente e approfondita della sua composizione, delle proprietà chimiche e strutturali Non indica che la sua origine sia fuori dalla TerraI dati non indicano che il materiale in studio contenesse uno strato di bismuto monocristallino puro che potesse fungere da guida d’onda terahertz.

Ha aggiunto: “Intenzionale o… L’effettivo utilizzo precedente della sostanza rimane indeterminatoMa Oak Rage ha un alto grado di fiducia nel fatto che tutti i dati indichino che il materiale sia stato prodotto sulla Terra – sebbene utilizzando una rara miscela di elementi per gli standard odierni – e sia stato successivamente danneggiato da fattori meccanici e termici.

ARRO e Oak Rige non sono stati in grado di verificare la provenienza storica di questo esemplare. C’erano spesso collegamenti non verificabili e talvolta contraddittori, che “complicavano la sua catena di custodia priva di documenti”.

Si scopre che la sostanza misteriosa è composta per circa il 97,5%. Realizzato in magnesio e 2% di zinco. Inoltre qui sono stati trovati anche piombo, bismuto, tracce di ferro, manganese, cadmio, oro, molibdeno, stagno e bario.

Inoltre, è stato dimostrato La composizione isotopica di magnesio e piombo è coerente con i materiali prodotti e utilizzati sulla Terra. La firma isotopica del magnesio si trova all’interno della composizione naturale delle leghe della Terra, ben “entro le linee di frammentazione previste”. I ricercatori sottolineano che se l’oggetto provenisse da un luogo diverso dal nostro sistema solare, la sua firma isotopica del magnesio sarebbe presente ovunque al di fuori della suddetta linea di hashing.

Come scrivono gli specialisti: “La natura stratificata dell’inquinante [ołowiem – red.] “Potrebbe impedire al bismuto nel campione di agire come guida d’onda.”









Sembra Gli scienziati non sono riusciti a trovare prove dell’esistenza di tecnologie extraterrestri create da una civiltà avanzata. Tuttavia, sono emerse informazioni interessanti riguardanti programmi segreti (?) volti all’implementazione di nuove soluzioni tecnologiche.