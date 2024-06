Il pallavolista polacco ha fallito e Nikola Grbic non ha esitato nemmeno. Una stella è nei guai

Rappresentanza polacca Grazie al suo ruolo di ospite, la partecipazione alla fase finale della Nations League era garantita, ma nella fase regolare ha comunque mostrato la sua classe, finendo seconda in classifica. “Bianco e rosso” Nei quarti di finale disputati a Lodz, hanno affrontato i brasilianiChe li hanno affrontati solo nel primo set.

Le tre partite successive erano essenzialmente dettate I giocatori di Nikola Grbic, che hanno vinto 3:1 Possono aspettare tranquillamente finché non verrà scelto il loro avversario per la semifinale. Si contenderanno un posto nella finale di sabato contro l’Italia o la Francia, che giocheranno venerdì pomeriggio.

Grbić ha portato 17 giocatori a Lodz Fino a 14 di loro possono essere inclusi nella squadra di gara per ogni partita. La scelta dei tre pallavolisti che i serbi lasceranno dalla squadra è indicativa delle decisioni personali che ci si può aspettare dall’allenatore nel corso dei Giochi. Venerdì è rimasto sorpreso perché ha mandato Marcin Komenda, Carol Kloss e… Lucas Kaczmarek.

Lega di pallavolo delle Nazioni. Lukas Kaczmarek non è tra i convocati per la partita contro il Brasile

L’ultimo menzionato finora La scorsa stagione è stata un punto fermo per la squadra, In assenza dell’infortunato Bartosz Coric, si è assunto la responsabilità dell’attacco. Ma nelle ultime settimane è diventato l’ombra del giocatore che brillava in campo un anno fa, forse a causa di problemi personali del giocatore. In un’intervista con “WProst” Ireneo Claus se ne accorse.

“Sono preoccupato per la situazione di Lukas Kaczmarek. Dopo le sue varie avventure, è chiaro che il ragazzo non è ancora pronto per la grande partita. Finora le cose sono andate male da parte sua e i Partick Bolds probabilmente stanno cercando un’opportunità qui. Ha avuto una stagione fantastica a tutto tondo, considerando… “Alla sua prestazione nel progetto Varsavia e ora questo attaccante la sta traducendo in nazionale”. READ 10 La migliore mulinello elettrico del 2024 - Non acquistare una mulinello elettrico finché non leggi QUESTO!

Naturalmente sono molto contento della sua prestazione, dato che ha avuto una percentuale di successo offensivo del 77% in cinque set. Ma, con tutto il rispetto, è successo contro la Serbia nella fase a gironi. Non è come giocare i quarti di finale. Questo sarà l’ambiente in cui ci troveremo ~ Ha detto.

Bartłomiej Bołądź si è messo in luce nella partita della nazionale polacca

Bołądź durante la partita contro il Brasile Ha servito come sostituto di Cork E si sono alternati. Ha giocato molto bene, risultando efficace in attacco e solido nel servizio, cosa che non è passata inosservata ai tifosi. Si cominciò addirittura a ipotizzare che l’atleta del Progetto Varsavia dovesse essere incluso nella squadra di 12 persone per i Giochi Olimpici, al posto di Lukasz Kaczmarek. Per quest’ultimo ciò significa la fine della stagione della Nazionale.

Discussione su Bołądź La scintilla è stata l’ingresso dell’esperto di pallavolo Jakub Balczerzak su X (ex Twitter). “Fondamentalmente, se Nicola in qualche modo prendesse il controllo di Lucas, sarebbe estremamente ingiusto”, ha scritto un commentatore.

“Personalmente non ho idea di cosa potrebbe fare Bołądź per convincere Grbić a prenderlo a Parigi”, ha detto un’altra persona. “Al momento non vedo altra soluzione se non che Bołądź vada alle Olimpiadi al posto di Kaczmarek”, si legge in un altro commento.

Se Kaczmarek non sarà nuovamente tra i convocati per le semifinali della Lega delle Nazioni Unite, ciò potrebbe essere interpretato come un altro segno che l’esperto attaccante potrebbe presto concludere la stagione della sua nazionale e Boadzic andrà a Parigi.

Volley Nations League: Polonia – Brasile. Le caratteristiche più importanti del gioco. video/PulsatSport/PulsatSport READ L'incubo del Paris Saint-Germain! Borussia Dortmund in finale di Champions League

I giocatori della nazionale polacca di pallavolo scattano una foto dopo aver vinto i quarti di finale della UEFA Nations League contro il Brasile/Marian Zubrzycki/Partito d’Azione Popolare

Lucas Kaczmarek/Immagine olimpica/Norfoto/Agenzia di stampa francese