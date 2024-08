Il nuovo sparatutto post-apocalittico a mondo aperto mira a ricordare l’Ade nel suo approccio alla trama. I creatori di Exoborne non vogliono spaventare i giocatori a morte.

messaggio

giochi

18 agosto 2024, alle 22:07

Exoborne è un gioco di tiro creato da uno dei creatori di The Division. Questo titolo mira, tra le altre cose, a presentare una trama raccontata nello stile conosciuto da Ade.















Fonte immagine: sharkmob/infinite level. IO





Per qualche tempo c’era una sorta di moda per il cosiddetto tiro a estrazione. Sentiamo regolarmente parlare di nuovi progetti di questo sottogenere, ma la maggior parte di essi non è unica. Tuttavia, a volte ci sono titoli che cercano di distinguersi in qualche modo. Uno di questi è Exoborne, ambientato in un mondo aperto post-apocalitticoche dovrebbe concentrarsi molto sulla trama.

Il gioco è stato sviluppato dallo studio Sharkmob, che potresti riconoscere da Vampire: The Masquerade – Bloodhunt pubblicato nel 2022. Tuttavia, non ha mantenuto la sua popolarità nel mercato altamente competitivo della produzione di Battle Royale. Ora lo studio È successo Un altro sottotipo di gioco online.

Capo progettista Exoburn Peter Maner sentiva la battuta. Come co-creatore Sezione – inclusa l’arena difficile conosciuta come Zona buia – Ha molta esperienza nel tiro. Grazie a ciò, è giunto alla conclusione che Exoburn Dovrebbe essere più accessibile rispetto, ad esempio, a Escape From Tarkov. Pertanto, i giocatori verranno introdotti al gioco attraverso la narrazione, anziché essere immediatamente lanciati in combattimento. Dopo l’introduzione e il tutorial, impareremo gradualmente la trama e la cosiddetta lore grazie a scene e missioni secondarie. È interessante che Manerfelt abbia confrontato Exoburn Lo fa Hades – ovviamente non in termini di gameplay, perché quest’opera dello studio Supergiant Games è un “croissant” con un sistema di combattimento dinamico direttamente dall’hack’n’slash. Il punto è che lo sparatutto in questione ci fornirà nuove informazioni sulla trama e sul mondo di gioco in ogni playthrough, sia attraverso i dialoghi stessi che tramite registrazioni audio sparse per le mappe. Potenziale frustrazione per i giocatori Exoburn Mirano anche a limitare le partite brevi e ricche di azione. Saranno in grado di completare rapidamente l’obiettivo indicato e fuggire dalla mappa il più rapidamente possibile, oppure correre un rischio completando istruzioni aggiuntive per ottenere più monete, materiali di creazione, ecc. Inoltre, i creatori vogliono rendere l’esperienza più divertente introducendo un sistema di matchmaking pensato appositamente per questa modalità di gioco. Al momento non è noto se si concentreranno sulla selezione in termini di abilità o di progressione della storia. Un altro elemento del gioco, volto a rendere il gioco il più coinvolgente possibile, è l’impossibilità di potenziarsi con soldi veri. Sì, ci saranno microtransazioni, ma saranno limitate solo alle superfici. L’equipaggiamento migliore deve essere trovato durante le missioni o rimosso dai corpi dei nemici sconfitti.

Come appare in questo momento Exoburn In effetti, puoi verificarlo guardando il trailer del gioco qui sopra. Vale anche la pena dare un’occhiata ad alcuni dei nuovi screenshot (sotto). Se vuoi controllare tu stesso questo indirizzo, Dal 21 al 24 agosto, durante la Gamescom 2024, dove apparirà anche la produzione, sarà possibile partecipare ai beta test. In umido.







Fonte: Sharkmob / Livello infinito.







Fonte: Sharkmob / Livello infinito.





L’approccio degli sviluppatori invoglierà davvero più persone a usarlo? Exoburnquindi non condividerà il destino del precedente gioco Sharkmob? I test menzionati ci daranno una risposta parziale, ma conosceremo la risposta definitiva nel 2025. Creatori Annunciare Perché è allora che il titolo uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Tuttavia, la data di rilascio esatta, anche approssimativa, è sconosciuta.