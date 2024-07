Il mefedrone inonda il mercato. “Cristallo” è diventato il nostro prodotto di esportazione

“Rz” ha osservato che i laboratori che producono catinoni come mefedrone, clefedrone, clofedrone, ecc., vengono spesso deturpati. Cristalli. – Si chiamano “cocaina per i poveri” perché hanno un forte effetto stimolante, ma sono relativamente più economici della cocaina – ha detto il responsabile operativo del CBŚP del dipartimento per la lotta alla criminalità legata alla droga, citato da “Rz”.

Si dice che il prezzo all’ingrosso del “Cristallo” sia di 8.000 PLN. PLN al kg, cocaina – da PLN 28.000 a PLN 40.000. Euro.

“Grandi fabbriche di ‘cristallo’ operano in capannoni industriali o fattorie chiuse” e “le attrezzature vengono acquistate sul mercato secondario: Cina e India offrono prezzi molto bassi”. I laboratori sono mobili, una settimana possono essere in Polonia, la settimana successiva vengono trasferiti nella Repubblica Ceca, in Slovacchia o in un altro paese, e parte della produzione va all’estero, nei paesi dell’UE.

Interrogato sull’origine del boom dei “cristalli”, l’interlocutore di “Rz” ha sottolineato, tra l’altro, che “i precursori per la produzione dei catinoni non figurano nell’elenco delle sostanze controllate per legge dallo Stato”, intendendo che ” una persona sorpresa con loro non è in pericolo.”

“Prima i criminali escogitano un meccanismo e solo dopo il governo risponde”, ha spiegato. Ha ricordato che lo stesso vale per le droghe legali. Gli agenti di polizia della Central Intelligence Agency stimano che la produzione di “cristalli” sia un affare redditizio per i gruppi criminali.