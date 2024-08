Il MediaTek Dimensity 9400 farà vergognare gli Snapdragon? Questo è possibile

MediaTek sta promuovendo il suo prossimo chip di punta. Secondo l’azienda asiatica, MediaTek Dimensity 9400 sarà molto migliore di quanto pensiamo. Molto meglio anche di Snapdragon.

La fine dell’anno è tradizionalmente il momento in cui debuttano i nuovi sistemi mobili. Successivamente, MediaTek e Qualcomm presentano i loro nuovi sistemi di punta e di fascia media. Naturalmente anche altri concorrenti come Samsung e Unisoc stanno lavorando alle loro proposte, ma gli occhi del settore sono puntati su MediaTek e Qualcomm.

Il MediaTek Dimensity 9400 sarebbe davvero un buon sistema

Apparirà presto MediaTek Dimensity 9400. Secondo le dichiarazioni dei rappresentanti dell’azienda della città di Xinzhu, il nuovo dispositivo MediaTek… 30% migliore rispetto a Dimensity 9300. Possiamo anche aspettarci… Efficienza migliore del 35%. Quando si tratta di consumo di energia. MediaTek conferma che il nuovo sistema avrà bisogno di o 30% di energia in menoper fare la stessa cosa del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

MediaTek ha davvero percorso una strada lunga e accidentata. L’azienda era sinonimo di stupidità, ma poi è riuscita a staccarsi da quell’etichetta. Ora MediaTek compete coraggiosamente con Snapdragons in una battaglia alla pari. Questo è un fenomeno molto positivo per il mercato degli smartphone. Grazie a ciò entrambe le società hanno una costante spinta allo sviluppo e non abbiamo il monopolio. Una volta abbiamo riscontrato una situazione del genere nel mercato di punta di Android.

