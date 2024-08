Il lusso è per i sindacalisti, non per gli atleti. La famiglia del presidente del PKOL utilizza volentieri il servizio VIP di Okęcie

Nonostante i Giochi Olimpici di Parigi siano già terminati, continuano le novità dal mondo dello sport. Negli ultimi mesi la famiglia del presidente del PKOL Radosław Piesiewicz ha utilizzato 35 volte il servizio VIP dell’aeroporto Chopin di Varsavia. Persino i medagliati polacchi non potevano fare affidamento su tali strutture. Il PKOL, a sua volta, dichiara di non coprire i costi dei voli o del passaggio nella zona VIP line dei membri della famiglia del presidente.

/ Aeroporto Chopin

La festa dello sport parigina non è stata priva di polemiche, a partire dalla cerimonia di apertura per finire con gli “incidenti” con alcuni atleti. Il risultato della nazionale polacca è stato deludente: è stata la prestazione più debole della nazionale polacca in 68 anni. Siamo riusciti a recuperare solo 10 medaglie, di cui solo una d’oro.

Per preparare gli atleti polacchi ai Giochi furono spesi centinaia di milioni di zloty. Anche prima del fine settimana, il primo ministro Donald Tusk aveva affermato che il Comitato Olimpico polacco e le federazioni avrebbero dovuto farsi carico dei fondi pubblici. Lunedì il ministro della Scienza Darius Wieczorek ha annunciato una revisione della spesa dei fondi per gli sport accademici e del funzionamento della struttura AZS.

“Oggi, la mia intuizione mi dice che le medaglie polacche saranno tra le più costose al mondo. La quantità di denaro speso dai fondi pubblici e aziendali, se la traduciamo in numero di medaglie, c’è sicuramente qualcosa che non va non vale la pena indagare”, ha affermato Donald Tusk.

La famiglia del presidente del PKOL con servizio VIP a Okęcie

Come identificato da un giornalista investigativo Olio Razia Mariusz Jerzewski, a partire dalla data della sua elezione a presidente del Comitato Olimpico Polacco nell’aprile 2023. I familiari del presidente del PKOL Radosław Piesiewicz hanno utilizzato 35 volte il servizio VIP all’aeroporto Chopin di Varsavia. Il richiedente era il Comitato Olimpico Polacco, Che regola il servizio in base ad un accordo di baratto con gli aeroporti polacchi.

Questi non sono servizi economici, di regola Il costo per l’utilizzo dell’area VIP dell’aeroporto è di 1.600 PLN per la prima persona e 1.000 PLN per ogni persona aggiuntiva.. A questo prezzo il viaggiatore può attendere l’aereo in sale private, gustare pasti leggeri e caldi ed essere accompagnato all’aereo in limousine. Lo stesso vale per gli espatriati. “Garantiamo ai nostri ospiti controlli individuali e riservati di biglietteria, bagagli, dogana e sicurezza mantenendo la massima discrezione”, si legge sul sito PPL.

I risultati di Radio ZET mostrano che il presidente Besiewicz, insieme ai suoi figli e alla sua famiglia, hanno utilizzato il servizio VIP, tra cui: il ritorno dalla Repubblica Dominicana il 7 aprile. Tre giorni dopo la moglie del presidente del PKOL figurava di nuovo sulla lista di coloro che usufruivano del servizio VIP quando si recavano a Zurigo. Il 27 aprile, l’intera famiglia Besiewicz, composta da cinque persone, si è recata a Dubai, da dove sono tornati il ​​4 maggio. La partenza e l’arrivo sono stati effettuati utilizzando il servizio VIP Line.

Radio ZET ha citato l’ufficio comunicazioni del PKOL: “Desideriamo informarvi che il Comitato Olimpico Polacco non copre i costi dei voli né i costi di passaggio nella zona VIP line per i familiari del Presidente del Comitato Olimpico Polacco Radoslaw Besiewicz.“. Alle domande riguardanti la liquidazione tramite baratto dei costi del passaggio dei familiari del presidente Besiewicz attraverso l’area VIP il PKOL risponderà dopo il ritorno dei dipendenti del PKOL da Parigi – si legge sul sito.

Atleti in condizioni normali

Secondo gli informatori di ZET Radio, fino all’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi, nessun atleta diretto alle Olimpiadi aveva utilizzato il servizio della linea VIP. E anche al tuo ritorno. Ciò nonostante una proroga nel febbraio di quest’anno. Per 3 anni dell’accordo di cooperazione tra PPL e PKOL.

“Nell’ambito della collaborazione, la squadra olimpica composta da diverse centinaia di persone potrà contare su una serie di servizi offerti dall’aeroporto. PPL SA fornirà assistenza alla squadra prima del volo e dopo il ritorno e si occuperà di tutto squadra”, ha detto Stanisław Wojtyra, all’epoca presidente della PPL. Forniamo comfort e lusso agli atleti fornendo loro servizi aeroportuali distinti.”

Preparato dal GM