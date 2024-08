Il leader non rallenta! Ottima forma, nessun fallimento. Ecco la classifica della Premier League

Tutto indica che questa stagione di Premier League sarà molto emozionante. Dopo i primi turni la capolista è emersa davvero, e finora è in gran forma. Da martedì le squadre della Premier League si sfideranno nel sesto turno di partite. In primo luogo, il Polonia Warszawa ha giocato in trasferta contro il Kotwiecka Kolobrzeg. Alla fine, gli ospiti hanno ricevuto un calcio di rigore per il pareggio, ma i giocatori hanno discusso su chi dovesse calciare il rigore. Poi, lo stesso giorno, il Warta Poznań ha perso in casa contro l’ŁKS 2:4, mentre lo Stal Rzeszów ha battuto in trasferta il Chrobry Głogów 3:1.

Termalica non rallenta. Un’altra vittoria

Mercoledì si sono giocate altre tre partite di campionato, anche se nominalmente avrebbero dovuto giocarne quattro. Da dove vengono questi cambiamenti? Tutto a causa delle incursioni del Wisła Kraków nelle coppe europee. La vincitrice dell’ultima Coppa di Polonia giocherà giovedì in casa contro il Cercle Brugge belga. Nel frattempo, nella realtà del campionato, il 21 agosto, Termalica Nežica ha vinto la partita successiva!

I giocatori di Marcin Brosz hanno battuto in casa il Wisła Płock 4-2. Kasper Karasik ha segnato una tripletta per i padroni di casa, dopo aver segnato cinque gol in totale in questa stagione. Andre Trubia ha aggiunto il quarto gol su calcio di rigore. Termalika ha così dimostrato ancora una volta di essere diventata uno dei leader da promuovere. Finora in questa stagione, la squadra di Niececza non ha mai sentito l’amarezza della sconfitta. Ha vinto ben cinque partite e ha perso punti solo al quinto turno dopo aver pareggiato in casa con Roc Chorzo 1-1. La forma in campo si traduce in tavola, dove Thermalica è leader. Anche Stal Rzeszów e Górnik Łęczna, la cui partita contro il Wisła è stata rinviata, sono in buona forma.

Le ultime due partite di mercoledì sera sono state Odra Opole contro Stal Stalowa Wola e Pogoń Siedlce contro GKS Tychy. Nella prima partita Staal, imbattuto in questa stagione, è riuscito a passare in vantaggio, ma nella ripresa i padroni di casa lo hanno subito riportato con i piedi per terra. Segnarono subito due gol e alla fine vinsero 2-1. Se ciò non bastasse, gli ospiti hanno concluso la partita in dieci uomini dopo il secondo cartellino giallo per Łukasz Soszyński.

Ciò significa che lo Stalowa Wola non è riuscito a vincere nemmeno una partita in questa stagione. Proprio come Pogoń, che ha dovuto ammettere la superiorità del GKS (0:1). Entrambe le squadre, ad eccezione del Polonia Warszawa, sono attualmente le due peggiori squadre dell’Extraklassa.

Ecco il programma della Premier League dopo le partite di mercoledì

Termalica Nechitsa 16 punti, bilancio 17:4, 6 partite Stal Rzeszow 15 punti, bilancio 13:4, 6 partite Gornik Łęczna 13 punti, bilancio 10:5, 5 partite Visla Bock 13 punti, bilancio 10:8, 6 partite Kotvica Kolobrzeg 11 punti, bilancio 7:4, 6 partite Mids Legnica 10 punti, bilancio 8:5, 5 partite Arka Gdynia 8 punti, bilancio 8:5, 5 partite Zenic Broszkov 8 punti, bilancio 6:5, 5 partite GKS Tichy 8 punti, bilancio 4:3, 6 partite Audra Opoli 7 punti, bilancio 7:9, 6 partite Roach Chorzo 6 punti, bilancio 5:5, 5 partite Wisła Kraków 5 punti, bilancio 6:5, 4 partite Croprey Glogov 5 punti, bilancio 5:11, 6 partite ŁKS Lodz 4 punti, bilancio 6:8, 5 partite Warta Poznań 4 punti, bilancio 5:14, 6 partite Stal Stalo Walla 1 punto, bilancio 4:11, 6 partite Pogon Siedles 1 punto, bilancio 4:11, 6 partite Polonia Warszawa 1 punto, bilancio 1:9, 6 partite

Il sesto turno della Prima Lega si conclude giovedì con le sfide tra Mids, Znic, Arka e Roc. A parte Termalica, Górnik Łęczna e GKS Tychy non hanno ancora perso una partita, e la vittoria su Pogoń Siedlce è stata la prima vittoria dopo una serie di cinque pareggi consecutivi.