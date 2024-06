Il governo si prepara alla rivoluzione. Il divorzio non avviene più se non in tribunale

Nell’ambito di questa proposta, il Ministero della Giustizia sta valutando due opzioni: ampliare i poteri dei notai o consentire il divorzio davanti a un funzionario dell’Ufficio del registro civile – riferisce “Rz”. I rappresentanti del ministero hanno spiegato: “Una tale soluzione ridurrebbe senza dubbio l’onere per i tribunali e consentirebbe ai coniugi di ottenere un divorzio consensuale più rapidamente, senza sentenza di colpevolezza, soprattutto quando i coniugi non hanno figli minorenni”.

Gli esperti nel campo del diritto di famiglia sottolineano che, sebbene per concludere un matrimonio tra due adulti non sia necessaria l’approvazione del tribunale, la normativa attuale impone al tribunale di esaminare l’adempimento di determinate condizioni per poter sciogliere il matrimonio. In questo contesto è opportuno introdurre la possibilità del divorzio extragiudiziale.

La dottoressa Joanna Dominowska, avvocato con oltre 20 anni di esperienza in questioni familiari, sottolinea che la società ha espresso da tempo la necessità del divorzio extragiudiziale per le coppie che non sono in conflitto. “Fino ad ora non c’è stata una risposta legale a questa esigenza”, dice.

Il Ministero della Giustizia sta attualmente analizzando due modelli: il cosiddetto divorzio notarile e il divorzio amministrativo. Ewa Waznie, presidente dell’Associazione dei giudici familiari in Polonia, ritiene che la proposta di divorzio autenticato sia una buona tendenza. Sottolinea: “È importante che il notaio informi i coniugi di tutte le conseguenze giuridiche legate a tale sentenza di divorzio”.

Ha affermato: “Le dichiarazioni relative all’esistenza di motivi giuridici per il divorzio in relazione alla rottura completa e irreparabile del matrimonio, nonché i motivi negativi ai sensi dell’articolo 56 del Codice della famiglia e della tutela, devono essere presentate davanti a un notaio sotto pena di responsabilità penale.” “Rzeczpospolita”.