Il governo anti-aborto di Maloney è finito nel mirino

Il senatore Mauricio Caspari ha proposto un disegno di legge per sostenere le donne che decidono di avere un figlio nonostante circostanze di vita difficili. Il programma sul “reddito di maternità” prevede un sostegno finanziario di 1.000 euro per la donna che decide di mettere al mondo un bambino invece di ucciderlo. L’assistenza finanziaria sarà data al bambino fino all’età di cinque anni. Inoltre, il regime prevede ulteriori 50 euro al mese per ogni figlio in più e ulteriori 100 euro al mese se il figlio è disabile.

Il governo anti-aborto di Georgia Meloney

Con questo, il governo della Georgia Meloni spera che il numero degli aborti nel Paese diminuisca e che le donne incinte decidano di dare alla luce un bambino, nonostante la difficile situazione finanziaria. Secondo i sostenitori della vita, il disegno di legge è “un eccellente esempio di legge a favore della vita che rende la scelta della vita molto più semplice”. Non c’è da stupirsi che credano che questa legge entrerà in vigore presto.

Intanto i pro-aborto attaccano il governo Maloney per le “clausole abortive”. Come riporta Reuters, è stato durante il governo di Giorgia Meloni che “le fazioni abortiste sono diventate più radicali in Italia” e che Meloni è stato “forse il primo ministro anti-aborto più schietto dell’Europa occidentale”.

Stigma e pressione sociale?

Gli abortisti accusano le autorità di “stigmatizzare” gli aborti. Un esempio è una cantante napoletana, Linda Fecchi, 33 anni, che ne parla sui suoi social. Come ammette, ha discusso apertamente l’argomento per influenzare l’opinione pubblica e ha contribuito al riconoscimento dell’aborto come un “diritto” per le donne.

Anche se i gruppi pro-aborto lamentano “stigmatizzazione” e pressione sociale, non sono vittime di vandalismo e aggressione. Al contrario. Sebbene il governo Meloni abbia consentito agli attivisti pro-aborto l’accesso alle cliniche di consulenza sull’aborto, non erano le cliniche ad essere demolite, ma le sedi pro-vita. Allora chi è la vittima dello stigma e dell’aggressività?



