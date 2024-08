Il generale ha valutato la mossa dell’Ucraina. “Kiev sul ghiaccio sottile”

Qual è l’obiettivo dell’attacco ucraino secondo il generale?

Szedevy ha concluso che l’obiettivo dell’attacco ucraino nella regione di Kursk non era la centrale nucleare locale, che si trova nel profondo territorio russo. — Gli ucraini non pensavano che ci sarebbero arrivati. Secondo me il loro obiettivo non era prendere il controllo della centrale elettrica. Ha spiegato che anche se fossero arrivati ​​lì con qualche manovra veloce, non sarebbero riusciti a trattenerlo.