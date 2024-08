Il Franchi si prepara alle Coppe Europee – Stadiony.net

22.08.2024 10:30

Fonte: Stadiony.net; Autore: Paulina Skóra



Lo Stadio Franchi si prepara alla prima partita casalinga della Fiorentina nella stagione 2024/25. Giovedì 22 agosto, la Puskas Academy visiterà la struttura nell’ambito degli spareggi della Conference League. Lo stadio è attualmente un cantiere e necessita di essere adattato per poter giocare le partite in sicurezza.

È in corso la pulizia

Attualmente sono in fase di completamento i collaudi funzionali degli impianti elettrici e antincendio e le verifiche delle strutture che separano il cantiere dall’auditorium. Dietro la porta della Garva Fiesole Verrà montato un teloneNascondi creazioni. Inoltre, presso la tribuna della maratona sono in costruzione ulteriori bagni per i tifosi. Inoltre, vengono rimossi detriti e rifiuti di ogni genere. I media italiani riferiscono che prenderà parte alla partita di giovedì Circa 8.000 tifosi.

Saranno a casa?

L’arrivo a Firenze del presidente Rocco Commisso è previsto per la fine dell’estate, e una volta arrivato funzionari comunali e società si siederanno per delineare gli scenari futuri: non è dato saperlo. La Viola vorrà giocare nel Padovani la prossima stagione? E, se sì, Commisso è disposto a investire i 5 milioni di euro necessari per ospitare le partite di Serie A, altrimenti la casa dei Viola sarà ancora il Franchi? I lavori verranno completati nel 2028 anziché nel 2026 come inizialmente previsto.

E i tifosi disimpegnati?

Tutti attendono i risultati riguardanti la partecipazione dei tifosi ospiti nella stagione in corso: giovedì arriveranno allo stadio 50 tifosi ungheresi e non creeranno problemi all’ordine pubblico. Per le partite contro Venezia e Monza, la Fiorentina ha chiesto l’esenzione dall’obbligo di trattenere a tempo pieno i tifosi ospiti. Può ospitare solo 250 tifosi. Per le partite delle competizioni europee è necessario il regolamento UEFA Il 5% dei posti è riservato agli spettatori.