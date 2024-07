Il figlio di Joe Biden ha tradito la moglie con la vedova di suo fratello. È così che l’ho scoperto

Kathleen Buhle e Hunter Biden si sono sposati dal 1993 al 2017. Durante questo periodo, l’avvocato ha causato molti problemi alla famiglia: è caduto nella dipendenza da alcol e droga ed è diventato un dipendente dal sesso

La sua compagna non ne aveva idea, finché non ha confessato e lei ha scoperto che era impazzito a causa di sua cognata, Haley.

La donna ha scoperto la sua relazione da un terapista familiare. La verità è stata scoperta dalle figlie di Biden: Finnegan e Naomi. Hanno trovato il telefono del padre, che conteneva i messaggi che aveva inviato alla zia

Puoi trovare di più sulla home page di Onet.pl

Come leggiamo nell’autobiografia di Kathleen, “If We’re Broken”, l’uomo dedicò molto tempo alla vedova di suo fratello. “È stato a casa di Haley sempre di più. Il nostro terapista ha detto che doveva farlo per aiutarla. “Ma per quanto riguarda la sua sobrietà”, ha chiesto. Ha bisogno della sua routine.” Ma il terapeuta ha sottolineato che anche stare con Haley e i suoi figli era una parte importante del suo dolore,” scrive Bohle.

Onetto Materiali d’archivio



Hunter Biden – Ex moglie

Ma presto qualcosa cambiò. Biden ha ammesso di aver tradito sua moglie con le prostitute durante i viaggi d’affari. Inoltre, secondo lui, il loro rapporto si è trasformato in un “ciclo infinito di rabbia e sfiducia”. Poi si è trasferito in un appartamento in affitto.

Continua l’articolo sotto il video



“Nell’autunno del 2015, chiamavo e mandavo messaggi compulsivamente a Hunter e monitoravo ogni suo movimento dal mio computer, c’erano addebiti al salone di bellezza e una fattura per due biglietti dell’ascensore (…) I “Ho trovato centinaia di fatture. Da negozi di liquori e strip club continuava a dirmi che era sano e sobrio (…) Continuavo a dirgli che ero l’unica che cercava di farlo tornare sobrio”, dice Kathleen.

Le figlie della coppia stavano peggiorando la situazione, quindi la madre le mandò in seduta con la suddetta terapista, Debbie. Dopo una sessione, ha ricevuto una telefonata dal figlio più piccolo di Finnegan. La ragazza piangeva, ma non voleva dire cosa fosse successo. Quindi Bohle si è diretto a casa di Debbie. Lì trovò Finnegan sdraiato su una sedia e l’abbracciò forte e le disse che l’amava. Dopo un po’, la figlia chiamò il numero della sorella di Naomi e chiese al terapeuta di dire la verità a sua madre.

“Debbie mi guardò dritto negli occhi e disse: ‘Kathleen, Hunter ha una relazione con Debbie.’ “Oh mio Dio” mi è uscito di bocca. Si è scoperto che Finnegan e Naomi (la seconda figlia) hanno trovato il telefono del padre, che conteneva i messaggi scambiati con la zia. Nonostante tutto, Kathleen fu sollevata nel realizzare che “non era pazza”. Lei conferma: “Sono rimasta scioccata, ma non sono crollata”.

La relazione tra Hunter e Halle non durò, ma Bohle alla fine perdonò il suo ex marito. -La rabbia è un fardello pesante da portare e provavo così tanto dolore. Sono successe molte cose che sono state molto difficili per me. “Quando ho deciso di divorziare, volevo sbarazzarmi di tutto”, ha detto in un’intervista alla rivista People.

Biden si risposò e ebbe un altro figlio. Ha anche una relazione illecita con una spogliarellista di Washington, ma non ha contatti con lui.

Fonte: “Persone”