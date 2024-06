Il fastidio di Trump. Zelenskyj ha ottenuto 60 miliardi di dollari e ne vuole di più

Zelenskyj è il miglior venditore di qualsiasi politico che sia mai esistito. Trump ha scherzato: “Ogni volta che viene nel nostro Paese, se ne va con 60 miliardi di dollari”.

Durante la sua seconda manifestazione organizzata sabato a Detroit dall’organizzazione di destra Turning Point USA, Donald Trump ha fatto riferimento alla questione degli aiuti statunitensi all’Ucraina nel contesto delle critiche al presidente Biden per lo spreco di denaro e gli investimenti nella transizione verde. Che ha descritto come “la più grande frode della storia”.

-Questa è una delle più grandi truffe della storia. Sebbene Zelenskyj… penso che Zelenskyj sia probabilmente il miglior venditore di qualsiasi politico di sempre. Trump ha scherzato: “Ogni volta che viene nel nostro Paese, se ne va con 60 miliardi di dollari”.

Trump: Mi piace Zelenskyj, ma…

Allo stesso tempo, ha detto che gli piace il presidente dell’Ucraina, perché quando Trump è stato accusato, nell’ambito della procedura di impeachment, di ricattare le autorità ucraine nella questione degli aiuti militari, Zelenskyj ha negato che Trump gli avesse fatto pressioni.

-Quindi lo amo. Ma è il più grande venditore di sempre (…) Se n’è andato quattro giorni fa con 60 miliardi. Torna a casa e annuncia che gli servono altri 60 miliardi. L’ex presidente degli Stati Uniti ha detto che non finisce mai. – Sistemerò la questione ancor prima di entrare alla Casa Bianca, come presidente eletto, risolverò la questione. Questa situazione deve finire, ha dichiarato riferendosi ai suoi annunci sulla fine della guerra in Ucraina.

Cosa sappiamo degli aiuti statunitensi all’Ucraina?

I 60 miliardi di dollari di cui ha parlato Trump sono la somma approvata dal Congresso lo scorso aprile, alla quale Trump ha contribuito indirettamente proponendo di convertire il sostegno finanziario a Kiev in un prestito. L’ultima visita del presidente Zelenskyj negli Stati Uniti non è avvenuta quattro giorni fa, ma nel dicembre 2023.

Trump ha ripetutamente annunciato durante la campagna elettorale che avrebbe posto fine alla guerra in Ucraina entro un giorno, senza fornire dettagli, ma ha indicato che ciò includerebbe concessioni territoriali e la minaccia di tagliare gli aiuti agli Stati Uniti. Allo stesso tempo, in un’intervista alla rivista Time ha dichiarato che “cercherà di aiutare l’Ucraina”, a condizione che l’Europa faccia lo stesso.

L’ex presidente Usa attacca l’attuale capo dello Stato

Anche Trump non ha lasciato nulla di intentato contro l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. – Meno di quattro anni fa i nostri confini erano sicuri e non c’era inflazione. “Non abbiamo avuto inflazione”, ha detto Trump.

Il mondo era in pace e l’America era più forte e rispettata che mai. Non è mai stata così rispettata come lo era solo quattro anni fa. E ora, sotto l’amministrazione del disonesto Joe Biden, il peggior presidente della storia del nostro Paese, il mondo è in fiamme. I nostri confini sono stati attraversati, l’inflazione infuria, l’Europa è nel caos e Trump tuona.

Ha continuato: – Il Medio Oriente sta esplodendo. L’Iran sta diventando più audace. La Cina sta andando. Joe Biden ha criticato il fatto che la persona peggiore e più qualificata che abbia mai guidato questo Paese è quella che ci sta trascinando verso la Terza Guerra Mondiale.