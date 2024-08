Il drammatico Mammadov, il grande Lech Poznań [KOZACY I BADZIEWIACY]

Dopo il sesto turno dell’Extraklassa, Lech Poznań e Cracovia aprono la classifica. Di questi due club il maggior numero di giocatori apparteneva a undici cosacchi.

Il “Kolejorz” ha giocato una grande partita e ha battuto il Pogoń Szczecin 2-0, salvandosi da una sconfitta molto più grande per mano di Valentin Cojocaru. Senza il portiere rumeno, l’allenatore Robert Kulindovic avrebbe subito una sconfitta clamorosa al culmine della sua nuova vecchia posizione.

Abbiamo selezionato quattro giocatori del Lech Poznań: Michal Gorgul (ha giocato molto bene la palla), Joel Pereira (ha fatto un bel cross), Radoslaw Morawski (ha respinto la palla a centrocampo) e Afonso Sousa, che ha segnato il primo gol. In questa partita. Vale la pena notare che entrambi i giocatori di cui sopra erano per la seconda volta negli Undici Cosacchi nella competizione di quest’anno.

Apprezziamo ancora una volta anche Benjamin Kalman. Sorprendentemente, Cracovia è bella da guardare in questa stagione. Lo scorso fine settimana la squadra di Dawid Krawczyk ha sconfitto Gornik Zabrze (3:2). L’attaccante finlandese non ha segnato alcun gol in questa partita, ma ha aperto la strada ai suoi compagni di squadra due volte. Quando parliamo di “colleghi” intendiamo Ejden Hašić e Filip Rozga. Un bosniaco si è unito al club dai Mujahideen. Kałuża è entrato in campo nel secondo tempo e ha segnato un gol per il 2:2. In precedenza, precisamente al 26° minuto della partita, la 18enne Rosja aveva segnato un gol.

Scambio di colpi a Cracovia! Prima Damian Rasak porta in vantaggio Gornik e un attimo dopo Filip Rosga pareggia ⚽ 📺 La partita continua su CANAL+ SPORT3 e CANAL+ Online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/dOhwj8QIPh -Canal Plus Sport (@CANALPLUS_SPORT) 24 agosto 2024

Undici Kozak sesto round nella classe EXTRACLASS:

Rahal Mammadov non è certamente il miglior difensore che abbiamo mai visto sui campi polacchi. Il 28enne difensore non si è distinto particolarmente nell’FC Lodz e, nonostante la retrocessione della sua ex squadra, è rimasto in Premier League, firmando per Radomiak Radom.

Nella serie di partite che si sono concluse, la rappresentativa azera ha ricevuto un calcio di rigore piuttosto stupido contro Fedzio Lodz (2:3), che Imad Rundic ha trasformato in gol.

Che errore ha commesso Rahil Mammadov in questa situazione? tutti:

Poco coperto

A sedici anni fu da meno

Ha tirato la maglietta dell’avversario e l’arbitro gli ha dato un “undici”.

Con un gioco difensivo come questo, non ci aspettiamo una stagione di successo per Radom.

Imad Rondic ha calciato per primo un calcio di rigore e lo ha trasformato in gol, ma alla fine del primo tempo è stato Radomiak a passare in vantaggio! 🔥 C’è un touch goal di Leonardo Rocha! 👊 📺 La partita continua su CANAL+ SPORT3, CANAL+ SPORT5 e CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/zlBJAk0Hia -Canal Plus Sport (@CANALPLUS_SPORT) 23 agosto 2024

Crisi a Białystok? Forse – ancora – questa parola è sbagliata, visto che i campioni polacchi sono passati alla fase a gironi della Conference League (non crediamo ai miracoli, forse nessuno si aspetta che riesca a rifarsi delle sconfitte di Amsterdam.. .), e oltre alla capolista dell’Extraklassa che perde contro Poznań e Cracovia, avendo giocato una partita con soli quattro punti in meno.

D’altra parte, il Pride of Podlasie aveva appena perso la quinta partita consecutiva e in quel momento non affrontava solo club come Ajax o Bodo/Glimt. Anche la squadra di Adrian Siemieniec ha dovuto riconoscere la superiorità di ‘Pasy’ e del nuovo arrivato dall’Alta Slesia. La perdita di punti contro GieKSa avrebbe potuto essere evitata se Jetmir Haliti non avesse segnato il primo gol di Katowice. Adrian Blade ha approfittato di un disastroso errore del Kosovo.

Il GKS Katowice beneficia del dono della difesa del Jagiellonia 🎁 e Adrian Blade porta i padroni di casa in vantaggio all’inizio della partita!💥 📺 Trasmetti la partita su CANAL+ SPORT3 e CANAL+ Online: https://t.co/LrK3rlrTue pic.twitter.com/fP0LMYRKfp -Canal Plus Sport (@CANALPLUS_SPORT) 25 agosto 2024

Naturalmente si doveva trovare un posto anche per i giocatori di Szymon Grabowski nell’XI di Badiewiak per il sesto turno dell’Ekstraklasa. Non importa chi affronterà il Pomerania in una determinata settimana, perché quasi sempre la nostra lista dei peggiori giocatori dell’ultima serie di partite include giocatori del Lechia Gdańsk. Questa volta – nella sconfitta per 1-2 contro il Raków Częstochowa, che tra l’altro non ha giocato nulla – Anton Tsarenko ed Elias Olsson sono stati “riconosciuti” per la seconda volta.

Bad Eleven 6. Giri bonus:

Altri in arrivo:

