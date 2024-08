Il Dott. Marek Szlósarczyk ha ricevuto un premio nel prestigioso concorso del Centro Nazionale delle Scienze

Il Dott. Marek Szlosarchic del Dipartimento di Analisi Farmaceutica della Facoltà di Medicina dell’Università Jagellonica ha vinto una borsa di studio nel concorso MINIATURA 3 organizzato dal Centro Scientifico Nazionale

L’obiettivo del suo progetto è sviluppare metodi per rilevare coloranti alimentari dannosi utilizzando la voltammetria

I risultati della ricerca mirano a valutare i rischi derivanti dal consumo di prodotti contenenti coloranti selezionati, comprese bevande isotoniche, bevande alcoliche e integratori alimentari.

Uno scienziato dell’Università Jagellonica è tra i premiati di un prestigioso concorso

Secondo il Collegium Medicum dell’Università Jagellonica, il Centro Nazionale delle Scienze ha annunciato la terza lista dei vincitori del concorso MINIATURA 3, destinato agli scienziati che pianificano futuri progetti di ricerca. Tra i premiati c’era il Dr. Marek Szlosarchic del Dipartimento di Analisi Farmaceutica della Facoltà di Medicina dell’Università Jagellonica, che ha ricevuto una borsa di studio per portare avanti il ​​suo progetto di ricerca.

Lo scopo del concorso MINITURA è sostenere le attività scientifiche propedeutiche a progetti di ricerca più avanzati. Successivamente potranno essere presentati a concorsi organizzati dal National Science Center o da altre istituzioni nazionali e internazionali. Nell’ambito di questa edizione del concorso è possibile richiedere finanziamenti che vanno da 5.000 a 50.000 PLN. PLN per lo svolgimento di attività scientifica di durata non superiore a 12 mesi.

Il concorso è rivolto a scienziati che hanno conseguito il dottorato dopo il 1° gennaio 2012 e che non hanno ancora portato avanti alcun progetto di ricerca finanziato dall’NCN.. I candidati devono avere almeno un lavoro scientifico pubblicato o un risultato artistico e scientifico tra i loro risultati scientifici. Inoltre, queste persone non possono essere vincitori di borse di dottorato o stage ETIUDA finanziati da NCN, né possono lavorare come candidati o project manager in altri concorsi NCN.

La ricerca consentirà lo sviluppo di nuovi metodi per rilevare i coloranti alimentari

Il Dott. Marek Szlosarchic, Professore assistente presso il Dipartimento di Chimica Inorganica e Analitica Farmaceutica presso la Facoltà di Farmacia della Facoltà di Medicina dell’Università Jagellonica, condurrà un progetto di ricerca dal titolo “Valutazione del contenuto di additivi alimentari selezionati nei prodotti alimentari finiti mediante uso voltammetrico metodi di rilevamento”.

Questa ricerca si concentrerà sullo sviluppo di nuovi metodi per rilevare coloranti alimentari, come il blu brillante FCF (E-133) e la tartrazina (E-102), che potrebbero avere un impatto negativo sulla salute umana. Il progetto utilizzerà la tecnologia della voltammetria astratta, nota per la sua elevata sensibilità nelle analisi elettriche. I risultati della ricerca mirano a valutare i rischi e determinare la sicurezza del consumo di prodotti contenenti questi coloranti, in particolare nelle bevande isotoniche, nell’alcol e negli integratori alimentari.

Nelle precedenti graduatorie della stessa edizione del concorso MINIATURA figuravano anche altri ricercatori della Facoltà di Medicina dell’Università Jagellonica: il Dott. Krzysztof Krawczyk della Facoltà di Scienze della Salute e il Dott. Happ. Jacek Piatek della Facoltà di Medicina.

