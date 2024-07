Il dittatore minaccia i suoi cittadini. Si parla di “inevitabile bagno di sangue”

“Solo la mia rinnovata vittoria può prevenire la guerra civile… Il destino del Venezuela nel ventunesimo secolo dipende dalla nostra rinnovata vittoria”, ha avvertito.

Nel suo discorso davanti a una folla imponente a La Vega, il quartiere occidentale della capitale Caracas, e ripetuto più volte dai media statali, il dittatore venezuelano ha messo in guardia i suoi cittadini: “Se non volete che il Paese sprofondi in un mare di Guerra fratricida iniziata dai fascisti, dobbiamo assicurarci il più grande successo, la più grande vittoria nella storia delle elezioni, nella storia della nostra Nazione!

Circola un video del presidente Maduro

Da diversi giorni, le reti sociali controllate dal governo venezuelano ripropongono un video in cui il presidente Maduro, seduto con i suoi amici nella sua residenza, si rivolge loro dicendo: “Dobbiamo vincere questa guerra fratricida contro l’opposizione, la guerra che i fascisti stanno muovendo contro di noi”. “Ottenere la più grande vittoria nella storia della nostra nazione per evitare la guerra civile più orribile nella storia del Paese”.

Da diversi giorni, l’emittente televisiva controllata dal governo Telesur de Venezuela trasmette un filmato in cui Maduro afferma: “Ho potuto evitare una guerra civile nel paese, che l’opposizione voleva iniziare, perché sapevano che se avessimo ripreso e se chiedessimo alle nostre forze armate e alla nostra polizia… Insorgiamo contro la destra fascista e assisteremo ad una rivoluzione popolare armata irreversibile, come è accaduto nel XX secolo.

All’inizio della campagna elettorale Maduro ha reso impossibile la partecipazione alle elezioni utilizzando, tra l’altro, false accuse. La rappresentante dell’Opposizione Democratica, Maria Corina Machado, la cui vittoria, secondo sondaggi d’opinione indipendenti prima delle elezioni, è avvenuta.