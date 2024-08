Il Copernicus Science Center resterà chiuso a partire da settembre. Qual è il futuro della struttura?

Il Centro scientifico Copernicus di Varsavia è una delle attrazioni più popolari della capitale. Da un lato ci si può lamentare del numero di visitatori, dall’altro si dovrebbe essere contenti che i giovani trovino la scienza molto attraente e vogliano approfondire i suoi segreti. Potrebbe essere difficile per le persone anziane credere che la struttura esista nel quartiere Powiśle di Varsavia da quasi 14 anni.

Il nostro edificio si trova nel quartiere Powiśle di Varsavia da quasi 14 anni. Molte cose sono cambiate dal 2010. I bambini più piccoli che hanno giocato per la prima volta nel “Bzzz!” Sono già studenti delle scuole superiori. RoboThespian, che accoglie gli ospiti, si è trasformato da moderno miracolo della robotica in un vecchio gentile, lasciando il posto ai moderni robot umanoidi. Ci stiamo preparando per un altro cambiamento.

Lo si legge in un messaggio sul sito “Copernic”.





Dopo un periodo di attività così lungo, la struttura necessita di un ammodernamento e appariranno nuove attrazioni. In primo luogo, i sistemi di climatizzazione e ventilazione non sono più efficaci, il che riduce il comfort di visitare Copernicus in estate. Inoltre, verranno cambiati anche i laboratori, ci sarà una nuova mostra di tossicologia e il planetario sarà dotato di nuovi schermi di monitoraggio.

per quanto riguarda L’intero Museo Copernico resterà chiuso nei mesi di settembre e ottobreUN Planetario e alcune attrazioni espositive – da agosto.

A causa di lavori di ristrutturazione rimarranno chiusi:

Laboratori – dal 1 agosto;

Planetario, mostra “See: Earth”, Teatro Automatizzato – dal 19 agosto;

Intere mostre – dal 2 settembre.

I lavori di ristrutturazione delle mostre dovrebbero concludersi non prima della prima metà di novembre.









Anche se la ristrutturazione impedirà effettivamente il normale funzionamento, ciò non significa che la struttura sospenderà completamente le sue attività. Alcune attrazioni verranno spostate nell’edificio accanto. – L’Officina della Rivoluzione Copernicana ospiterà workshop per i gruppi organizzati in fabbrica oltre a classi note dell’atelier e dei laboratori del maestro. Ti invitiamo anche al roof garden in ogni momento. – Era annunciato nell’annuncio.

In questo momento la bandiera scenderà anche per le strade di Varsavia. Lì potrai incontrare animatori dotati di accessori per rapidi esperimenti e dimostrazioni.