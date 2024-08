-Il peggiore [kłamstwa] Tutto è iniziato il giorno successivo, quando i rapporti ufficiali del Ministero della Difesa russo hanno mostrato che le perdite dell’esercito ucraino nell’oblast di Kursk ammontavano a un migliaio di morti e feriti. Il Ministero della Difesa Nazionale ha affermato che erano entrati mille ucraini e il giorno dopo mille sono stati uccisi e mille feriti. Allora chi combatteva lì l’esercito russo? — ha detto Shiryaev in un’intervista al canale “NO.Media from Russian” su YouTube.

-Fondamentalmente [Gierasimow] Il comandante in capo è stato ingannato. <...> Il giornalista afferma che Putin ha ascoltato informazioni sorprendenti durante questo incontro.

Durante una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza convocata da Putin il 7 agosto dopo il successo dell’offensiva ucraina nella regione di Kursk, Gerasimov ha promesso al presidente di spingere l’esercito ucraino oltre i confini della Russia. Il generale ha detto che le unità ucraine “che contano fino a mille persone” hanno iniziato l’attacco alle 5.30 del 6 agosto. Allo stesso tempo ha anche confermato che l’offensiva “sul territorio verso Kursk è stata fermata”.

Tuttavia, anche le informazioni sullo “stop” dell’avanzata delle truppe ucraine in Russia si sono rivelate imprecise: da allora l’Ucraina ha occupato altri 10 insediamenti (in totale, almeno 20 città russe sono sotto il controllo ucraino) e un misuratore di gas stazione attraverso la quale pompare il gas russo verso l’Europa. Furono catturati dozzine di soldati russi, compresi i soldati. Il 9 agosto, il sistema delle operazioni antiterrorismo è stato introdotto a Kursk, così come nelle regioni di Belgorod e Bryansk.