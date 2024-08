Il caffè è un lusso? I raccolti di caffè si stanno riducendo a un ritmo allarmante

Sottile come una pianta di caffè



La pianta del caffè è una pianta molto delicata. L’Arabica (Coffee arabica) cresce e fruttifica bene se coltivata tra i 600 ei 1.200 metri sul livello del mare, su pendii e preferibilmente su terreni vulcanici. La resa migliore si ottiene quando la temperatura dell’aria è di 18-22°C e quando tra le piante di caffè crescono grandi alberi che proteggono le delicate varietà di Arabica dai raggi solari.

Le piantagioni di Robusta (Coffea canephora) dovrebbero essere situate ad un’altitudine di 400-600 metri sul livello del mare, in pianura e bassa collina. I raccolti riescono quando la temperatura è di 22-28°C. Anche la quantità di precipitazioni è importante per la coltivazione del caffè. L’Arabica cresce bene e dà molti frutti quando la piovosità media annua è di 1400-2000 mm e la Robusta – 2000-2500 mm.

Ben 75 specie di alberi di caffè su 124 specie selvatiche sono a rischio di estinzione

Da 40 anni i raccolti vanno male, ma gli agricoltori descrivono gli ultimi anni come disastrosi. Gli scienziati del CSIRO Institute of Oceans and Atmospherics in Australia hanno analizzato le condizioni climatiche prevalenti negli anni 1980-2020 in dodici regioni del mondo dove viene coltivata la maggiore quantità di caffè. Hanno preso in considerazione la temperatura, le precipitazioni e l’umidità dell’aria. Hanno dimostrato che le temperature medie sono aumentate in tutte queste regioni negli ultimi dieci anni. I risultati della ricerca sono stati descritti lo scorso anno sulla rivista scientifica PLOS Climate. “In tutte le regioni che abbiamo studiato, è diventato troppo caldo per rendere redditizia la coltivazione del caffè”, ha affermato il dottor Doug Richardson, autore principale dello studio. Le piogge diminuiscono sempre più e la siccità si allunga.

La parte sudorientale del Brasile e l’Etiopia sudoccidentale sembrano essere le meno esposte alle conseguenze del riscaldamento globale, ma questo spiega poco. Perché queste due regioni non riusciranno a soddisfare la domanda di caffè, di cui ogni giorno nel mondo si bevono oltre 2,2 miliardi di tazzine. Il mondo ama il caffè. È una festa per i sensi – Dall’aroma dei chicchi appena macinati fino all’ultimo sorso. Ma il caffè non è solo questione di gusto e aroma. Per anni si è pensato che aumentasse il rischio di molte malattie. Oggi è noto che non solo non causa alcun danno, ma protegge anche, tra le altre cose. Contro il diabete di tipo 2, il morbo di Alzheimer e alcuni tipi di cancro. Contiene composti polifenolici che proteggono il rivestimento dei vasi sanguigni e hanno un effetto benefico sul sistema cardiovascolare. Non sempre aumenta la pressione sanguigna. Le persone che lo bevono regolarmente non lo sentiranno. Il loro corpo si abitua al caffè e non reagisce con la pressione alta. Il solo bere caffè a volte provoca picchi improvvisi. Nel 2016 la tazzina di caffè è stata inserita nella nuova piramide alimentare.

Con il cambiamento climatico, le piante di caffè sono sempre più minacciate da parassiti e malattie. Ad esempio, un’infezione fungina nota come ruggine delle foglie del caffè ha devastato per diversi anni le aziende agricole dell’America centrale e meridionale.

Il cambiamento climatico non riguarda solo l’aumento delle temperature, ma anche eventi estremi che si verificano sempre più frequentemente e stanno diventando sempre più gravi e sorprendenti. Ad esempio, nel 2021, forti gelate e nevicate insolite hanno devastato il raccolto di Arabica in Brasile, il suo più grande produttore.

Se i cambiamenti climatici continuassero al ritmo attuale, entro il 2050 la superficie coltivata a caffè si ridurrà del 50%, secondo gli scienziati dell’Università Humboldt di Berlino. La metà delle aree dove attualmente si trovano le piantagioni di caffè non sarebbero adatte alla coltivazione di questa pianta. Dovranno essere spostati in zone più alte. In Nicaragua, ad esempio, attualmente le piante di caffè crescono a 1.200 metri sul livello del mare ed entro un quarto di secolo sarà possibile coltivarle solo a 1.600 metri sul livello del mare, ma da nessun’altra parte. Avranno uno spazio ampio, come avviene adesso.

Robusta al posto dell’Arabica



Il cambiamento climatico e le condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili minacciano principalmente i raccolti di Arabica. Si stima che entro il 2050 la sua produzione diminuirà di circa l’80%. Il dottor Roman Grutter dell’Istituto di scienze delle risorse naturali dell’Università di Scienze Applicate di Zurigo sostiene nella rivista scientifica “PLOS One” che dovrebbe essere sostituito con la Robusta, che generalmente è considerata peggiore dell’Arabica, ma più resistente al clima. Cambiare e più velocemente dà grandi ritorni. La Robusta contiene il doppio della quantità di caffeina dell’Arabica. Di solito danno rese più elevate e allo stesso tempo sono meno impegnative da coltivare: richiedono meno fertilizzanti e acqua.

Felipe Ferrao dell’Università della Florida, che con un gruppo di colleghi ha condotto cinque anni di ricerca in Brasile su entrambi i tipi di caffè che crescono nelle regioni di alta montagna del Paese, ha scoperto che la Robusta può essere coltivata con successo ad altitudini prima considerate solo adatte. Per l’Arabica. La cosa più importante è che il gusto della Robusta verrà preservato. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Crop Science.

Tuttavia, il caffè Robusta non è una cura magica per il cambiamento climatico, afferma Jennifer Fearn-Long, CEO di World Coffee Research, un’organizzazione creata dall’industria globale del caffè nel 2012 per sostenere l’innovazione. Sebbene sia più resistente al caldo e ad alcune malattie e parassiti rispetto all’Arabica, la sua coltivazione presenta alcuni limiti. Quando le temperature aumenteranno, la Robusta non soddisferà più le esigenze dei consumatori. Questi cambiamenti possono già essere osservati.

In Vietnam, il più grande produttore mondiale di Robusta, i ricavi diminuiscono ogni anno. In alcuni anni non c’è abbastanza acqua per irrigare le fattorie, mentre in altri piove molto. Condizioni di crescita sempre più difficili rendono la produzione di robusta sempre più incerta. Alcuni agricoltori vietnamiti stanno sradicando alberi per coltivare il più redditizio pepe nero e il durian, un frutto aspro popolare in tutto il sud-est asiatico e tra i consumatori cinesi. “Il caffè è più sensibile ai cambiamenti di temperatura rispetto a molte altre colture”, ha detto alla CNN Michael Hoffman, professore emerito al College of Agriculture and Life Sciences della Cornell University.

Un tipo dimenticato



La soluzione più promettente è trovare nuove varietà più resistenti, in grado di sopportare temperature più elevate e precipitazioni meno prevedibili, oltre a soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di gusto e odore. Gli scienziati hanno contato 124 specie di alberi di caffè selvatico. Attualmente non sono economicamente importanti, ma i ricercatori sperano che almeno alcune di queste specie non solo siano in grado di sopravvivere alle giornate estremamente calde, ma anche che i loro chicchi siano in grado di preparare il caffè buono come oggi.

Gli scienziati dei Royal Botanic Gardens di Kew, vicino a Londra, hanno studiato queste piante di caffè. Hanno dimostrato che tra queste ci sono varietà che possono essere coltivate su larga scala, che producono molti frutti in un tempo relativamente breve e che possono sostituire Arabica e Robusta. Alcune piante di caffè selvatico sembrano resistenti alle malattie, in particolare alla ruggine fogliare, e al deterioramento delle condizioni climatiche: alte temperature e lunghi periodi di siccità seguiti da forti piogge.

Le speranze più grandi sono riposte nella specie Coffea stenophylla, che possiede una combinazione unica di resistenza ai cambiamenti climatici, comprese le alte temperature, e gusto eccellente. La pianta fu trovata in Sierra Leone e descritta per la prima volta nel 1834. Fu coltivata nelle regioni umide dell’Africa occidentale fino all’inizio del XX secolo, quando fu sostituita dalla Robusta appena scoperta e più fertile. L’industria del caffè se ne è dimenticata. Cresceva spontaneamente nelle foreste umide della Guinea, della Sierra Leone e della Costa d’Avorio, ma la progressiva deforestazione in queste zone ha portato questa specie a essere oggi considerata a rischio di estinzione.

Champagne al posto dell’aceto



Il dottor Davis e il suo team hanno organizzato una spedizione per trovare la Coffea stenophylla selvatica. Si recarono in Sierra Leone, dove la pianta fu vista l’ultima volta nel 1954. Negli anni ’80, è possibile che alberi di caffè crescessero anche in Costa d’Avorio, ma ritenevano questa informazione meno certa. – Non sapevamo esattamente dove cercare. Dopo diverse settimane ci siamo imbattuti in una pianta, ma avevamo bisogno di alberi più sani per verificare le condizioni in cui può crescere la Coffea stenophylla – ricorda il Dr. Davis in un’intervista a “The National”.

La spedizione di esperti britannici divenne famosa in tutta la Sierra Leone. Agli investigatori si è unito un agricoltore locale che ha affermato di aver visto una piccola piantagione di alberi simili a quelli che crescono nella zona in cui vive. “Siamo andati alla ricerca di questi alberi e dopo molte ore di cammino abbiamo trovato una collezione di piante completamente sane”, afferma il dottor Davis. Nel 2020, il team ha raccolto semi per i test.

I botanici che viaggiarono attraverso l’Africa nel XIX secolo descrissero non solo l’eccezionale resistenza della Coffea stenophylla alla ruggine delle foglie e alla siccità, ma anche l’eccellente gusto del caffè. I gusti però cambiano. – Prima della prima degustazione nell’estate del 2020, le nostre aspettative riguardo al gusto del caffè erano basse. Tutto è cambiato quando ho provato la mia prima tazza con altri cinque esperti di caffè. I primi sorsi furono rivelatori. “Ci aspettavamo l’aceto, ma abbiamo ottenuto lo champagne”, afferma il dottor Davis.

La seguente degustazione è stata condotta da specialisti francesi. Hanno scoperto che il caffè Stenovella ha un sapore molto simile all’Arabica. Contiene note di pesca, ribes nero, mandarino, miele, tè nero leggero, gelsomino, cioccolato, caramello e sciroppo di sambuco. In una parola: è delizioso.

Gli scienziati non si aspettavano che la Stenovella avesse il sapore dell’Arabica. Queste due specie non sono strettamente imparentate. Provengono dalle estremità opposte del continente africano e i climi in cui crescono sono molto diversi. Non si assomigliano neanche loro. La Stenovella ha frutti neri e fiori più complessi dell’Arabica, che ha frutti rossi. Può essere coltivato ad altitudini inferiori rispetto all’Arabica e alla Robusta e nei climi più caldi. Cresce a una temperatura media annuale di 24,9°C, che è 1,9°C più alta della Robusta e fino a 6,8°C più alta dell’Arabica.

Attualmente l’equipe del Dott. Davisa lavora per propagare piante di caffè Stenophila e piantare alberi in luoghi diversi per determinare condizioni di crescita ottimali. A loro interessa, ad esempio, sapere se è possibile spostare le aziende agricole in zone più elevate rispetto alle aziende agricole esistenti. Gli scienziati stanno anche cercando di ibridare la Stenophila con l’Arabica o la Robusta e creare una varietà che sarà più resistente ai cambiamenti climatici e forse ne migliorerà il gusto e l’aroma.