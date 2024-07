Il business americano tende a Trump. Il politico parla di “personalità da gamberetto”

“Tutti mi chiamano e tutti vogliono sostenermi”, ha detto Trump degli amministratori delegati delle aziende Fortune 100 in un’intervista a Bloomberg. – E se conosci la politica (sai) che chi avanza (nella corsa elettorale) ottiene tutto il sostegno che vuole. “Posso avere una personalità da gambero e tutti verranno comunque da me”, ha aggiunto.

Anche se la maggioranza dei magnati della Silicon Valley vota ancora per i democratici, c’è anche un gruppo crescente che dichiara il proprio sostegno a Trump e, dopo l’attacco all’ex presidente, questa tendenza ha subito un’accelerazione. Appena mezz’ora dopo aver tentato di sparare a Trump, Elon Musk ha scritto su Channel X: “Sostengo pienamente il presidente Trump e spero che si riprenda rapidamente”.

Elezioni americane. Vogliono ottenere il sostegno di Trump

Il quotidiano britannico stima che i vertici dei colossi tecnologici contano in gran parte sul fatto che l’amministrazione Trump non contrasti la loro potenziale posizione di monopolio, non aumenti le tasse e smetta di trascinare in tribunale aziende come Meta, Google o Apple come parte della sua politica di protezione della concorrenza .

Ma la spiegazione più semplice per questa nuova tendenza è la crescente convinzione che Trump vincerà le elezioni presidenziali, e quindi vale la pena acquisire prima influenza nel suo ambiente, afferma il Financial Times.