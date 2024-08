Il 70% delle applicazioni ingegneristiche sono legate ai computer e a campi legati alla tecnologia dell’informazione come l’intelligenza artificiale e la scienza dei dati, e le università stanno lavorando per aumentare la loro capacità occupazionale.

Mumbai: computer I Corsi di formazione legati all’informatica Inclusa l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (AI e ML). Scienza dei dati (DS) costituiscono oltre il 70% delle domande pervenute quest’anno alla cellula CET statale per gli studi di ingegneria. Mentre molti intelligenza artificiale e DS hanno solo cinque anni, ma sono già saliti in cima alle liste delle preferenze degli studenti e sono tra i primi dieci campi di studio più desiderabili.

Questa tendenza crescente ha spinto le università ad espandere la propria capacità da due a quattro volte negli ultimi due anni. Mentre i dirigenti affermano che c’è molto lavoro per questi studenti, anche se molte multinazionali hanno creato qui i loro centri di capacità globali, alcuni si preoccupano della crescita “inorganica” che porterà dopo cinque anni a un’ondata di laureati in questi campi super-specializzati. . .

Quest’anno, 1,91 lakh candidati si sono registrati per il processo di ammissione centrale per 1,6 lakh posti di ingegneria nello stato, quasi 30 lakh in più rispetto al 2023-24. Questi studenti hanno completato più di 72,9mila domande (ogni studente può scegliere più di un corso e di più università). Del numero totale, Ingegneria informatica Lo stesso ha ricevuto 19 domande lakh, seguite da 13,42 domande lakh in Informatica e 10,6 domande lakh in Ingegneria elettronica e delle comunicazioni. Al contrario, altre specializzazioni come ingegneria meccanica (3,7 L), ingegneria elettrica (2,3 L) e ingegneria civile (2 L) combinate hanno ricevuto meno del 15% delle domande. Tuttavia, molti dei nuovi campi che sono “rami” dell’ingegneria informatica hanno ricevuto individualmente da 1 a 6mila domande.

GT Thampi, preside del Thadumal Shahani College of Engineering, ha affermato che molte università hanno quasi raddoppiato le loro iscrizioni quest’anno. “In precedenza, ogni istituto aveva circa 400-500 posti in tutti i corsi messi insieme, ora alcune università hanno più di 3.000 posti e le aziende anche nei principali settori dell’ingegneria ora cercano laureati in settori legati all’informatica, sebbene la Cina fosse un paese potenzialmente ricco Per le aziende multinazionali, l’India è recentemente diventata un luogo più attraente per l’assunzione e l’outsourcing di servizi IT e di consulenza grazie alle strategie Cina+1 adottate dagli attori globali, mentre la Cina è svantaggiata dall’alto costo della vita e dai salari sempre in aumento per i lavoratori entry-level. posizioni solo in India Stanno ancora trovando laureati in ingegneria validi e sufficientemente bravi. “Le aziende multinazionali stanno ora valutando la possibilità di creare qui i loro centri di capacità globali”, ha detto Thampi.

Le nuove tecnologie si basano sull’intelligenza artificiale, sull’apprendimento automatico e sulla scienza dei dati, ha affermato PK Mishra, direttore del Thakur College of Engineering and Technology. “Ogni industria si basa sull’automazione, ed è controllata anche da remoto utilizzando l’intelligenza artificiale e il machine learning. Il mercato è guidato dai dati, quindi la gestione dei dati diventa cruciale in ogni settore, anche nel processo decisionale delle aziende”, ha affermato Formazione corsi come la sicurezza informatica, che cinque anni fa erano un programma di certificazione aggiuntivo, ora sono diventati mainstream.

Tuttavia, BN Chaudhary, direttore del Sardar Patel Institute of Technology, ha affermato che la crescita inorganica del numero di studenti nei cosiddetti campi emergenti dell’ingegneria informatica potrebbe rappresentare un problema nel prossimo futuro. “Ci sono università private che hanno circa l’80-90% dei loro corsi in campi emergenti legati all’informatica. Alcune di loro sono riuscite a quadruplicare il numero di studenti iscritti in un solo anno per fornire molteplici combinazioni di AI, ML, Sicurezza, Blockchain. , IoT e DS. L’economia sarà in grado di creare molte opportunità di lavoro in questi settori in futuro, ha detto Chaudhry “Mentre le università principali rimarranno invariate, le università di medie dimensioni crolleranno ritiene che gli studenti dovrebbero continuare i loro studi in campi più ampi come l’informatica e la chimica”. E ha aggiunto: “C’è la possibilità che la bolla scoppi nel prossimo futuro, poiché è in corso anche un dibattito sulla possibilità che l’intelligenza artificiale generi di più. posti di lavoro o assorbire posti di lavoro umani”.

